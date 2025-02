Robert Kiyosaki varuje pred kolapsom trhu: Radí investovať do týchto dvoch aktív!

Foto: Facebook/Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, známy autor bestselleru Bohatý otec, chudobný otec, varuje pred hroziacim kolapsom trhu. Globálna ekonomika podľa neho smeruje k recesii, pričom hromadné prepúšťania v ropnom či automobilovom priemysle naznačujú zhoršujúcu sa situáciu. Kiyosaki odporúča, aby ľudia radšej investovali do bitcoinu a do zlata.

Ako uvádza portál Tronweekly, Kiyosaki upozorňuje, že viaceré ekonomické ukazovatele signalizujú blížiaci sa prepad trhu. Tvrdí, že rozsiahle prepúšťania v kľúčových odvetviach sú jasným dôkazom toho, že ekonomika sa spomaľuje. Medzi spoločnosti, ktoré už oznámili masové znižovanie pracovných miest, patria veľké ropné korporácie, ako aj automobiloví giganti Nissan a Volkswagen. Podľa Kiyosakiho ide o varovné znamenie, že firmy už teraz reagujú na znížený dopyt.

Kritika vlády a varovanie pred infláciou

Robert Kiyosaki patrí k ostrým kritikom americkej menovej politiky. Už od roku 2020 upozorňuje na nebezpečenstvá spojené s masívnym tlačením peňazí a rastúcou infláciou. V minulosti označil americký dolár za falošný, pretože podľa neho stráca svoju hodnotu v dôsledku neustálej manipulácie zo strany centrálnych bánk. Súčasný systém považuje za neudržateľný a ďalšie znehodnocovanie peňazí povedie podľa neho k prehlbovaniu ekonomickej nestability.

Autor bestselleru tiež kritizuje súčasnú ekonomickú politiku a tvrdí, že americký trh práce je v zhoršujúcom sa stave. Podľa neho sú kroky vlády nedostatočné a pravdepodobne nepomôžu zmierniť dopady blížiacej sa krízy. Kritizuje tiež vládne zásahy do ekonomiky, vrátane záchranných balíčkov pre veľké korporácie, ktoré podľa neho len prehlbujú problémy. Tvrdí, že ľudia by sa nemali spoliehať na vládu, ale mali by sa pripraviť na finančnú neistotu sami.

Radí investovať do zlata a bitcoinu

Kiyosaki radí ľuďom, aby prestali snívať o ekonomickej stabilite a začali sa pripravovať na reálny kolaps trhu. Odporúča, aby sa investori zamerali na reálne aktíva, ktoré si dlhodobo udržia hodnotu. V súvislosti s jeho pesimistickou prognózou Kiyosaki dlhodobo presadzuje investície do alternatívnych aktív.

Verí, že bitcoin a zlato sú v súčasnej situácii najlepšou ochranou proti ekonomickej neistote. Dôvodom je, že ich hodnota v čase kríz rastie, sú viac chránené pred infláciou a slúžia zároveň na diverzifikáciu portfólia a tým k rozloženiu rizika. Tvrdí, že tradičné investičné aktíva, ako sú akcie a dlhopisy, môžu v prípade krízy stratiť výraznú časť hodnoty.

Napriek možným výkyvom cien Kiyosaki zostáva presvedčený o dlhodobom raste bitcoinu. Dokonca tvrdí, že ak cena bitcoinu klesne, bude to príležitosť dokúpiť ďalšie mince za výhodnejšiu cenu.

Kiyosakiho slová sú varovaním pre všetkých, ktorí sledujú globálnu ekonomiku. Kým niektorí analytici hovoria o stabilizácii, on predpovedá najhorší scenár. Ostáva len otázkou, či sa jeho slová potvrdia, alebo sa trhy dokážu zotaviť aj bez zásadnej recesie. Jedno je však isté – ekonomická neistota je realitou, na ktorú by sa mal pripraviť každý investor.

Upozornenie:

Investícia zahŕňa riziko straty časti alebo celého investovaného majetku. Informácie na tejto stránke slúžia len na všeobecné účely a nie sú investičným poradenstvom.