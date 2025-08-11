Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!

Robert Kiyosaki, známy autor bestselleru Bohatý otec, chudobný otec, opäť rozvíril ekonomické vody. Na sociálnej sieti X vyhlásil, že čas šéfa americkej centrálnej banky Jeroma Powella je na konci a Spojené štáty sa čoskoro posunú smerom k ekonomike nezávislej od Federálneho rezervného systému. V tejto vízii zohrávajú hlavnú úlohu kryptomeny, predovšetkým bitcoin.
„Si prepustený,“ napísal Kiyosaki na adresu Powella s odkazom na sľuby Donalda Trumpa urobiť z USA kryptomenovú veľmoc. Dodal, že prezident Trump nielenže plánuje nahradiť predsedu Americkej centrálnej banky, ale zároveň v marxistickom duchu „prepúšťa celý Fed“.
Ako uvádza web Binance, k žiadnemu oficiálnemu kroku zo strany administratívy zatiaľ nedošlo a Powellov mandát trvá do mája 2026. Kiyosaki napriek tomu verí, že zmena paradigmy je neodvratná. Podľa neho USA smerujú k decentralizovanému finančnému systému, ktorý nahradí tradičnú monetárnu politiku a zníži závislosť od dolára.
Bitcoin podľa neho v auguste padne
Popri kritike Fedu pokračuje Kiyosaki aj v propagácii investícií do bitcoinu, zlata a striebra, ktoré považuje za najlepšiu ochranu pred infláciou, kolapsom dolára a rastúcim verejným dlhom. V najnovších vyjadreniach priznal, že investícia do bitcoinu mu priniesla niekoľko miliónov dolárov bez stresu, rizika a bezsenných nocí, ktoré zažil pri podnikaní v nehnuteľnostiach.
Napriek tomu, že bitcoin sa po poklese v polovici júla stabilizoval a obchoduje sa okolo 114 000 dolárov, Kiyosaki predpovedá tzv. „augustovú kliatbu bitcoinu“. Očakáva, že cena tejto obľúbenej kryptomeny môže klesnúť pod 90 000 dolárov, čo by pre neho znamenalo ideálnu príležitosť na zdvojnásobenie svojho podielu.
Myslíte, že sa predpovede Roberta Kiyosakiho naozaj naplnia?
Niektorí analytici naopak upozorňujú, že súčasný pokles je prirodzenou korekciou po prudkom raste a bitcoin si zatiaľ drží silnú podporu na úrovni 100 000 dolárov. Ak by túto hranicu prekonal smerom nadol, mohlo by to znamenať zmenu sentimentu investorov.
Post-Fed éra: utópia alebo realita?
Odstránenie šéfa Fedu či samotného Fedu nie je právne jednoduché. Predseda môže byť odvolaný len z vážneho dôvodu a tento precedens ešte neexistuje. Kiyosakiho slová napriek tomu odrážajú rastúce napätie medzi zástancami tradičných inštitúcií a zástancami decentralizovaných riešení. Na federálnej úrovni už prebiehajú kroky na podporu kryptopriemyslu, ako napríklad „Project Crypto“ zo strany americkej SEC, ktorý má zjednodušiť reguláciu digitálnych aktív.
Kiyosakiho posolstvo je teda jasné – fiat meny čaká neistá budúcnosť a investori by sa mali pripraviť na novú ekonomickú realitu. Tí, ktorí dokážu včas diverzifikovať svoje portfólio, podľa neho môžu získať nezávislosť, bohatstvo a pokoj na duši.