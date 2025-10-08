Robert Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý otec, chudobný otec a známy propagátor investovania, znovu rozvíril investičný svet. Namiesto zlata a bitcoinu teraz otvorene radí investovať do striebra. On sám ho plánuje dokúpiť.
78-ročný podnikateľ tento raz hovorí priamo. Keby mal k dispozícii 100 dolárov, investoval by ich do strieborných mincí. Podľa neho je práve teraz ideálna príležitosť, keďže cena striebra je na prahu „explózie“.
Vo svojom statuse na sociálnej sieti X Kiyosaki napísal, že striebro je dlhodobo manipulované a umelo podhodnotené. To sa má však v blízkej budúcnosti zmeniť. „Predpovedám, že 100 dolárov investovaných do striebra sa o rok zmení na 500 dolárov. Ja osobne kupujem viac už zajtra,“ odkázal svojim sledovateľom.
Jeho slová prichádzajú v čase, keď cena striebra od začiatku roka vzrástla o viac ako 65 percent, z januárových 29 dolárov za uncu na súčasných vyše 48 dolárov. Prekonalo tak aj zlato, ktoré síce posilnilo, no pomalším tempom.
Prečo striebro rastie?
Za rastom ceny stojí kombinácia priemyselného dopytu a obmedzenej ponuky. Striebro je nevyhnutné pri výrobe elektroniky, solárnych panelov či batérií do elektromobilov. HSBC pritom predpokladá, že v roku 2025 vznikne deficit viac ako 200 miliónov uncí, čo ďalej podporí rast cien.
K tomu sa pridávajú aj makroekonomické faktory – slabší dolár, očakávania znižovania úrokových sadzieb zo strany Fedu a rastúce geopolitické napätie. V takom prostredí investori hľadajú bezpečné prístavy, medzi ktoré tradične patrí zlato, ale čoraz viac aj striebro.
Investujete do striebra?
V minulosti Kiyosaki neustále zdôrazňoval dôležitosť zlata a bitcoinu. Ako sme informovali v predchádzajúcich článkoch, ešte nedávno tvrdil, že práve tieto aktíva sú najlepšou poistkou proti inflácii a pádu dolára. Teraz však priznáva, že striebro môže v krátkodobom horizonte priniesť vyšší výnos než zlato aj bitcoin.
Rozdiel vidí v jeho spotrebe. Zatiaľ čo zlato sa prevažne ukladá do rezerv a šperkov, striebro sa vo veľkom využíva v priemysle. To znamená, že jeho zásoby klesajú rýchlejšie, než sa stíha ťažiť, čo vytvára tlak na ďalší rast cien.
Portfólio podľa svetoznámeho autora rastie
Robert Kiyosaki v roku 2025 sleduje jednoduchú stratégiu: staviť na zlato, striebro a bitcoin. Takto nastavené portfólio podľa dostupných analýz od začiatku roka vzrástlo o približne 37 percent. Najväčší podiel na tom má práve striebro.
Zlato sa aktuálne obchoduje už nad 4000 dolármi za uncu a bitcoin si napriek kolísaniu drží hodnotu nad 120 000 dolármi. Kiyosaki však stále varuje pred systémovými rizikami, slabnúcim dolárom a rastúcim americkým dlhom – dôvodmi, prečo sa držať mimo tradičných investícií ako fondy či akcie.
Podľa Kiyosakiho tak stojíme pred jednou z posledných príležitostí nakúpiť striebro relatívne lacno. „Prosím, nenechajte si ujsť explóziu striebra,“ uzavrel svoj príspevok na X.