Riziká na rakúskom trhu komerčných nehnuteľností rastú: Nesplácané úvery dosiahli nové maximum

Rakúsky Úrad dohľadu nad finančnými trhmi (FMA) upozorňuje na pretrvávajúce riziká v sektore komerčných nehnuteľností. Obzvlášť znepokojujúci je podiel nesplácaných úverov, ktorý zostáva príliš vysoký, oznámil úrad v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Dozorný orgán by rád signalizoval uvoľnenie, čísla to však zatiaľ nepodporujú, uviedol riaditeľ FMA Helmut Ettl. Podiel nesplácaných úverov na rakúskom trhu komerčných nehnuteľností v poslednom období prudko vzrástol. Zatiaľ čo na konci roka 2023 sa pohyboval tesne nad tromi percentami, v posledných mesiacoch dosahuje v priemere 5,4 %. V záujme stability bankového sektora musí byť preto cieľom návrat k „rakúskemu normálnu“, povedal Ettl s tým, že jeho úrad bude situáciu naďalej pozorne sledovať. Podmienky na trhu súkromných nehnuteľností sa na druhej strane stabilizujú, dodal.
Dôležitou témou pre dozorný úrad zostáva téma prania špinavých peňazí a finančných podvodov. Najmä v sektore kryptomien sa každý deň vyskytujú nové prípady podvodov, voči ktorým je verejnosť stále zraniteľná, priblížil Ettl. Potrebné je pracovať na tom, aby svet kryptomien nevytvoril novú vstupnú cestu pre pranie