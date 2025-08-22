Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)

Riskovať alebo hrať na istotu? Peniaze máme všetci radi, no nie vždy s nimi vieme správne narábať. Investovanie, sporenie či dokonca obyčajný bežný účet skrývajú viac nástrah, než sa zdá.
Tento kvíz vás preverí, či sa vo financiách orientujete ako skúsený investor, alebo skôr riskujete. Zároveň vám prezradí aj užitočné tipy, ktoré sa dajú využiť v bežnom živote. Na koľko správnych odpovedí si trúfate?
Radi testujete svoje vedomosti?
Ak máte peniaze uložené len na bežnom účte, čo sa s nimi deje?
Postupne strácajú hodnotu vplyvom inflácie
Úročia sa, keďže bežné účty ponúkajú vyšší výnos
Získavajú automaticky na hodnote vplyvom inflácie
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ktorá investícia je vo všeobecnosti najmenej riziková?
Štátne dlhopisy stabilných krajín
Kryptomeny
Kúpa bytu na prenájom, bez ohľadu na lokalitu
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo znamená „diverzifikovať investície“?
Rozložiť ich do viacerých nástrojov
Investovať len do jednej akcie, ale poriadne
Nakupovať vždy podľa poklesu cien akcií
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo sa zvykne diať pri vysokých úrokoch v ekonomike?
Ľudia si menej požičiavajú a menej utrácajú
Spotreba rastie ako šialená
Banky rozdávajú peniaze zadarmo
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ako najlepšie ochránite svoje úspory pred infláciou?
Investovaním – rozumne a dlhodobo
Rýchlo všetko miniem, kým stúpnu ceny tovarov a služieb
Schovám bankovky pod matrac
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo je to „rezerva na horšie časy“?
Úspory na 3 - 6 mesiacov bežných výdavkov
Peniaze odložené na bežnom účte
Sporenie na dôchodok
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ak investujete do akcií, čo je najčastejšie riziko?
Ich cena môže kolísať a aj výrazne klesnúť
Firmy môžu zmeniť vedenie
Zdanenie výnosov vám vezme časť zisku
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo je zložené úročenie?
Úroky sa pripisujú aj na úroky, ktoré už zarobili peniaze
Úročenie prostriedkov na rôznych účtoch
Postupné znižovanie úrokov v čase
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ktorá stratégia je bezpečnejšia pri investovaní?
Investovať pravidelne a dlhodobo
Vsadiť všetko na jednu kartu
Vsadiť raz a dúfať v šťastie
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo sa stane, keď si vezmete spotrebný úver s vysokým úrokom?
Preplatíte pôvodnú sumu aj o desiatky percent
Banka vám dá bonus za pravidelné splácanie
Efektívne splatíte úver ešte pred termínom
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo je najväčšia výhoda investičných fondov?
Správa profesionálmi a rozloženie rizika
Viete si stanoviť výšku výnosu, ktorý chcete dosiahnuť
Nikdy sa neprepadnú do mínusu
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo sa zvyčajne deje s cenou zlata, keď je kríza?
Má tendenciu rásť, lebo ľudia ho berú ako bezpečný prístav
Úplne stráca hodnotu
Správa sa veľmi nevyspytateľne
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Prečo je dôležité myslieť na dôchodok už dnes?
Čím skôr začnete investovať, tým menej musíte odkladať mesačne
Nie je to pravda, pretože štát vždy garantuje vysoký dôchodok bez ohľadu na okolnosti
Aby ste využili aktuálny vývoj na trhu
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Čo je väčším rizikom pre vaše peniaze?
Nechať úspory dlhodobo ležať bez zhodnotenia
Rozložiť časť peňazí do rôznych regiónov a odvetví
Investovať do jedného druhu aktíva, napríklad len do zlata
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
