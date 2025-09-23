Revolut investuje miliardy a plánuje rekord: Do 2027 chce získať 100 miliónov zákazníkov

Revolut, globálny fintech líder, otvoril nové globálne sídlo v londýnskom Canary Wharf. Oznámil, že prekročil hranicu 65 miliónov zákazníkov po celom svete, z toho 12 miliónov vo Veľkej Británii. Spoločnosť zároveň stanovila časový plán dosiahnuť 100 miliónov zákazníkov do polovice roka 2027 a plán vstúpiť na viac než 30 nových trhov do roku 2030.
Na podporu rastu sa spoločnosť Revolut zaviazala investovať 11,5 miliardy eur počas nasledujúcich piatich rokov, čo podporí vytvorenie 10.000 pracovných miest na celom svete. To zahŕňa významné financovanie pre etablované a rýchlo rastúce regióny, ako napríklad záväzok vo výške 3,4 miliardy eur pre Spojené kráľovstvo (UK), jednej miliardy eur pre svoje centrum v západnej Európe vo Francúzsku a 425 miliónov eur na urýchlenie svojich operácií v USA. Investície zároveň podporia ďalší rast na ostatných európskych trhoch a umožnia vstup na nové trhy v Latinskej Amerike, ázijsko-pacifickom regióne a na Blízkom východe.
Revolut je globálna fintech spoločnosť. V roku 2015 začala svoju činnosť vo Veľkej Británii, kde ponúkala prevody a výmenu mien.