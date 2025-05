Kamenický chce prekopať spôsob, akým platíme: Už budúci rok majú byť QR kódy povinné vo všetkých obchodoch!

Foto: pexels.com/iMin Technology

Už koncom tohto roka by sa na Slovensku mohla objaviť možnosť platiť prostredníctvom QR kódov. A už budúci rok by každý obchodník mal povinne takúto možnosť ponúkať. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického sa tým obchodníci vyhnú poplatkom kartovým spoločnostiam a zároveň sa zmenší priestor pre daňové úniky.

Minister financií Ladislav Kamenický avizuje na Slovensku revolúciu v platení. Už tento rok chce spustiť skúšobnú prevádzku platieb prostredníctvom QR kódov, už od budúceho roka by ju následne museli všetci obchodníci povinne ponúkať. Sľubuje si od toho menej daňových únikov, ale aj menšie náklady pre samotné prevádzky. Vyhli by sa tak totiž platbám kartovým spoločnostiam.

„QR platby budú veľkým posunom a bude to malá revolúcia z hľadiska platieb na Slovensku, ak sa to celé podarí. Robíme na tom. Oznamujem, že chcel by som dať skúšobnú prevádzku možno od nejakého 1. novembra tohto roku do 31. marca budúceho roku a potom by sme to chceli urobiť už povinne,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii po kontrolnom dni premiéra Roberta Fica na rezorte financií Kamenický.

Minister tvrdí, že zavedenie QR platieb bude mať pozitívny vplyv aj na samotných obchodníkov, keďže by sa tak vyhli poplatkom kartovým spoločnostiam, ktoré podľa neho dosahujú 1 až 1,5 percenta z transakcie. „Obchodník nebude mať žiadne poplatky. My rokujeme, aby aj banky boli ústretové a tie poplatky sa nepreniesli niekde do bánk,“ tvrdí.

Je zavedenie povinnosti ponúkať QR platby v obchodoch dobrý nápad? Áno Nie Odoslať odpoveď

A ako to má vlastne fungovať? Podľa Kamenického veľmi jednoducho. „Človek príde, zosníma si fotoaparátom QR kód, otvorí sa mu internet banking, potvrdí to a zaplatené. Berie si svoj tovar a ide preč,“ opisuje. Rozhodnutie pritom bude na zákazníkovi. On si zvolí, či QR platbu využije, alebo zaplatí iným spôsobom.

Rezort financií si od zavedenia nového spôsobu platieb v obchodoch sľubuje aj výrazný nárast zdrojov do štátneho rozpočtu. Hoci samotné platby QR kódom zvýšenie príjmov neprinesú, podľa Kamenického môžu výrazne znížiť šedú ekonomiku a daňové úniky. Už nikde by sa totiž nemalo stať, že by ste s mobilom nezaplatili, keďže má byť možnosť QR platieb pre predajcov povinná.

To by mohlo pomôcť znížiť platby v hotovosti a priestor na nákupy ľudovo povedané „bez bločku“. „Podnikateľ je povinný mu tú platbu umožniť, keďže sa nemôže vyhovárať, že má za to poplatky,“ dodal Kamenický.