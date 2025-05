Revíziou plánu obnovy sa uvoľní na alternatívne opatrenia 451 miliónov eur

Peter Kmec. Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Revíziou rizikových opatrení sa uvoľní na alternatívne opatrenia približne 451 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Zmena Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok na svojom rokovaní v Handlovej schválila vláda. Rada EÚ v zložení ministrov financií krajín EÚ v utorok (13. 5.) schválila kladné posúdenie Európskej komisie (EK) týkajúce sa revízie národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré predložili Holandsko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko.

Kmec túto možnosť avizoval už začiatkom apríla po rokovaniach s predstaviteľmi EK v Bruseli. Vtedy zdôraznil, že exekutíva EÚ odobrila piatu žiadosť Slovenska o platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 570,4 milióna eur a dodal, že eurokomisia súhlasila aj s revíziou plánu obnovy, kde sa niektoré „nereálne ciele“ podarilo preklopiť do nových „náhradných opatrení“ v hodnote 450 miliónov eur. Kmec 13. mája, ešte pred očakávaným hlasovaním na Rade ministrov, doplnil, že zdroje získané cez revíziu plánu obnovy pôjdu najmä do skvalitňovania verejných služieb – do zdravotníctva, sociálnych služieb či školstva. Ministri financií vo svojom oficiálnom stanovisku uviedli, že zmeny navrhnuté slovenskou vládou sa týkajú 57 opatrení.

Návrh revízie podľa predkladacej správy k vládnemu materiálu reflektuje zmeny v hodnotách cieľov dotknutých opatrení vrátane presunov finančných alokácií medzi jednotlivými opatreniami. Rovnako sa revíziou navrhuje do POO doplniť aj alternatívne opatrenia, ktoré prispejú k úspešnej implementácii POO a zároveň ich bude možné zrealizovať do polovice roka 2026. Po oficiálnom schválení revízie bude podľa úradu podpredsedu vlády kľúčové, aby dotknutí vykonávatelia začali ihneď s implementáciou opatrení v zmysle schválenej revízie tak, aby predovšetkým míľniky a ciele, ktoré boli revíziou navýšené, boli splnené v stanovenom čase a rozsahu.