Revízia kohéznej politiky Európskej únie núka nové šance aj Slovensku, upozornila Karvašová

Vlajky Slovenska a Európskej únie. Foto: TASR

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu debatovali v utorok (1. 4.) s Európskou komisiou o revízii politiky súdržnosti EÚ, ktorej cieľom je okrem iného podporiť pohraničné regióny na východe Európy. To núka nové príležitosti aj pre Slovensko, uviedla poslankyňa Ľubica Karvašová (RE/PS).

Strednodobá revízia kohéznej politiky podľa Karvašovej znamená zjednodušenie dostupnosti eurofondov pre členské krajiny a regióny a zameranie sa na nové priority: konkurencieschopnosť a dekarbonizácia, obrana a bezpečnosť, cenovo dostupné bývanie, energetická transformácia, odolnosť v oblasti vody a pomoc pohraničným regiónom vystaveným tlakom ruskej vojny na Ukrajine.„Európska komisia chce, aby sa členské štáty v polčase, ktorý nám zostáva pre čerpanie eurofondov, na to sústredili,“ vysvetlila Karvašová, ktorá je členkou Výboru EP pre regionálny rozvoj. Upozornila, že téma konkurencieschopnosti je prioritou aj pre europarlament, rovnako aj téma bývania v dobe, keď mnohé európskej krajiny hľadajú spôsoby, ako zlepšiť dostupnosť bývania pre svojich občanov.

Podobne je to aj s témou investícií do obrany, ktorá nachádza odozvu aj medzi zákonodarcami EÚ. Europoslanci vítajú aj snahy o väčšiu podporu v oblasti vody, čo okrem iného znamená aj dostupnosť vody a zásobovania pitnou vody a zlepšenie vodnej infraštruktúry.„Poslednou témou sú regióny na východnej hranici EÚ a to je niečo, čo sme aj my presadzovali, aby regióny, ktoré hraničia s Ukrajinou, ako je aj východné Slovensko, mali zjednodušenejšiu možnosť využívať európske zdroje na svoje priority, na infraštruktúru a ďalšie projekty. Tieto regióny treba povzbudiť a pomôcť im v situácii, keď neďaleko nich prebieha vojna,“ skonštatovala poslankyňa.

Foto: pexels.com/Dušan Cvetanović

Spresnila, že pre región východného Slovenska môže byť zaujímavá možnosť zvýšeného financovania na uvedené nové priority, so 100-percentnou účasťou spolufinancovania a tiež zvýšené 30-percentné finančné objemy predfinancovania projektov. „Pre tieto východné regióny sú to dodatočné zdroje a percentá tak, aby mali lepšiu východiskovú pozíciu čerpania eurofondov do konca programovacieho obdobia 2020 – 2027,“ uviedla.Pripomenula, že Slovensko je dnes niekde na úrovni 10-percentného čerpania eurofondov a zostávajú necelé tri roky súčasného programovacieho obdobia. V tomto čase treba nastaviť priority kohéznej politiky tak, aby bola silná aj po roku 2027, v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ.„Ak sa nám to čerpanie nepodarí zlepšiť a ukázať, že kohézna politika má zmysel aj v regiónoch, tak aké argumenty budeme používať na to, aby sme dokázali chrániť kohéznu politiku v budúcom dlhodobom rozpočte?“ opísala situáciu.