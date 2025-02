Remišovej sa nepozdávajú zmluvy na Ministerstve investícií: Podáva podnet na NKÚ

Veronika Remišová v čase svojho pôsobenia na poste ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Foto: SITA

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) chce pre zmluvy uzatvorené Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Poslankyňa kritizuje najmä zmluvu na digitálne a marketingové služby za 165.000 eur, ale tiež zamestnávanie „dohodárov“. Podľa poslankyne takéto práce popri iných činnostiach zvyčajne vykonávajú riadni zamestnanci ministerstva. Rezortný šéf Richard Raši (Hlas-SD) obvinenie odmietol.

„Súkromná spoločnosť má pre Richarda Rašiho robiť služby, ktoré absolútne bežne robili za mňa radoví zamestnanci okrem množstva ďalších úloh, ktoré mali na starosti. Táto externá firma má podľa zmluvy zabezpečovať, počúvajte dobre, správu stránky verejného obstarávateľa na sociálnej sieti Facebook v podobe uverejnenia dvoch až štyroch príspevkov v rámci kalendárneho týždňa,“ uviedla exministerka investícií Remišová. Náplňou práce má byť aj kontinuálna propagácia verejného obstarávateľa či realizácia mediálnej komunikácie a propagácia projektov alebo budovanie imidžu a dobrého mena verejného obstarávateľa.

Poslankyni sa nepáči ani množstvo a náplň práce takzvaných dohodárov na MIRRI. Tých podľa nej malo byť vlani asi 400 a rezort im zaplatil približne 2,5 milióna eur. Remišová uviedla ako príklad dohody na zabezpečenie videí, stratégie sociálnych sietí či mediálny koučing štátneho tajomníka. „Všetko sú to úlohy, ktoré by mali zabezpečovať okrem ďalších úloh riadni zamestnanci ministerstva,“ dodala poslankyňa.Od podania na NKÚ si Remišová sľubuje, že kontrolóri preveria efektivitu uzatvorených dohôd za rok 2024. „Nie je možné, aby toľkoto peňazí šlo len na sebaprezentáciu jedného ministra a zároveň sa nazdávame, že výdavky na externú firmu, ktorú si zazmluvnil Richard Raši, môžu byť neoprávnené výdavky z eurofondov,“ priblížila Remišová. Dodala, že na to upozorní aj Európsku komisiu.

Richard Raši Foto: TASR/Jakub Kotian

Raši v reakcii označil informácie Remišovej za „znôšku“ bludov a klamstiev. „Všetky marketingové aktivity ministerstva, ktoré bývalá ministerka spomínala, smerujú na propagáciu eurofondov v operačnom programe Slovensko a slúžia na propagáciu výziev a projektov pre naše regióny. Na rozdiel od nej nerobíme žiadne aktivity na sebaprezentáciu tak, ako to robievala kedysi ona, keď vydávala zbytočný časopis, kde na každej druhej strane mala svoju fotku a pritom žiadne eurofondy sa za nej nečerpali, dokonca nevypísala ani jednu jedinú eurofondovú výzvu a mala na to 29 mesiacov,“ povedal Raši.