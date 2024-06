Rekreačné poukazy sú aj nástrojom na vyplatenie odmeny, tvrdí Andrej Danko

Predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

Rekreačné poukazy sú nástrojom aj na vyplatenie odmeny, pretože sa z nich neplatia žiadne odvody. Uviedol to v stredu predseda SNS Andrej Danko na tlačovej konferencii s tým, že preto môžu byť zaujímavé aj pre zamestnávateľov, u ktorých poukazy nie sú povinné.

„Rekreačné poukazy sú povinné na vydávanie u zamestnávateľa, ktorý má viac ako 48 zamestnancov, ale mnohí podnikatelia nechápu, že je to ideálny nástroj aj na vyplatenie odmeny, pretože z rekreačných poukazov sa neplatia žiadne odvody. Ak zamestnávateľ dá 275 eur formou príspevku k rekreačnému poukazu, neplatí z toho odvody a dane, na rozdiel od toho, keby 275 eur dal ako odmenu zamestnancovi,“ uviedol Danko.

Platnosť rekreačných poukazov by mohla byť podľa návrhu novely z dielne SNS rozšírená pre ďalšie osoby, a to tak, že zamestnanec by rekreačný poukaz mohol preniesť na svojho rodiča. Ide o zákon, ktorý podľa Danka podporí cestovný ruch, pomôže zlepšeniu sociálnych väzieb, ako aj zamestnancovi z hľadiska vzťahov.

Na snímke podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Pre mnohých ľudí na Slovensku rekreačný poukaz nie je zaujímavý, pretože cestujú do zahraničia a tam si ho nevedia vyčerpať. Takže je prirodzené, že chceme, aby benefit alebo úžitok mohol zamestnanec preniesť na rodičov. Starí rodičia často zoberú aj deti zamestnanca na dovolenku a ja v tom nevidím nič zlé,“ podotkol Danko.