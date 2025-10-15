Rok 2025 sa zapíše do histórie – ak sa do konca roka nič výrazne nepokazí – ako jeden z výnimočných rokov na finančných trhoch. Poháňajú ho geopolitické udalosti, technologické novinky i túžba po bezpečí. Ako dodáva investičná platforma XTB, investori môžu tieto trendy „vlastniť” prostredníctvom ETF.
Po prvýkrát od roku 2019 sa všetky triedy aktív obchodujú v zelených číslach: akcie, dlhopisy, komodity a dokonca aj kryptomeny. A to napriek výraznej volatilite, ktorú sme zažili v posledných mesiacoch.
Základné vysvetlenie je podľa analytikov XTB jasné: Svetový dlh naďalej rastie, čím sa rozširuje peňažná zásoba a investori presúvajú kapitál v snahe nájsť bezpečie alebo výnos. Index S&P 500, americký benchmark, tento rok zatiaľ dosiahol vyše 20 historických maxím. „A hoci výšky môžu spôsobiť závrat, história nám pripomína, že býčie (rastové) trendy často trvajú dlhšie, než by sme čakali,“ upozorňuje XTB.
Analytici investičnej platformy XTB vybrali päť ETF fondov, ktoré tento rok najlepšie zachytili pulz trhu.
1. Obrana: Geopolitický víťaz
Ak existuje sektor, ktorý definoval rok 2025, je to vojenský priemysel. Európa sa snaží znížiť závislosť od USA a otvorila peňaženku na posilnenie vlastných kapacít. Výdavky na obranu v krajinách NATO dramaticky vzrástli. Poháňa ich vojna na Ukrajine, ktorá – s koncom v nedohľadne – ešte nabrala na intenzite. Svedkom sú i letecké provokácie Ruska vo východoeurópskych krajinách. Obranné spoločnosti získavajú miliardové kontrakty a zároveň napredujú v oblastiach, ako je kybernetická bezpečnosť či vývoj vojenských dronov. Výsledok: spektakulárne zisky na burze.
Výkonnosť v roku 2025: +60 %
Najväčšie pozície: Thales (Francúzsko), Palantir (USA)
2. Európa: Starý kontinent sa prebúdza
Proti všetkým očakávaniam sa Európa stala jedným z pozitívnych prekvapení roka. Nemecko prijalo historické rozhodnutie zrušiť takzvanú „dlhovú brzdu“, čím otvorilo cestu miliardovým investíciám do infraštruktúry a obrany. Dôležitým faktorom je aj oslabenie dolára, na ktoré tlačia politiky Donalda Trumpa. To presmerovalo medzinárodné toky kapitálu smerom k alternatívnym menám. Európske banky, najmä španielske, patria medzi najväčších víťazov tohto prílevu kapitálu. No aj sektory spojené s energetickou transformáciou zaznamenali silné investície. A netreba zabudnúť ani na turizmus.
Výkonnosť v roku 2025: +18,4 %
Aktívne spravovaný ETF, ktorý sleduje eurozónu, ale má priestor prekonať tradičný index.
3. Čínske technológie: Predbehnú Wall Street?
Čína priniesla jedno z najväčších prekvapení roka 2025. Po rokoch nedôvery spôsobenej obchodným napätím a regulačnými zásahmi sa čínsky technologický trh opäť prebudil k životu. Impulzom bol prielom spoločnosti DeepSeek v oblasti umelej inteligencie začiatkom roka. Pôsobil ako dominový efekt pre zvyšok sektora, najmä v čase, keď na popularite získavajú aj robotika a elektromobily. „Okrem technológií začínajú fiškálne a menové stimulačné politiky prinášať výsledky v domácej spotrebe, čo posilňuje dôveru v obnovu ázijského giganta. Hoci americká colná politika zostáva výzvou, jej vplyv je menší než v minulosti. Najatraktívnejšie je, že napriek rastu zostávajú ocenenia akcií relatívne nízke,“ dodávajú analytici XTB.
Výkonnosť v roku 2025: +30 %
Diverzifikovaná stávka na čínske technologické giganty, ktoré opäť naberajú na sile.
