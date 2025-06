Reálne mzdy Slovákov v roku 2025 mierne porastú: Analytici upozorňujú na tlmený rast platov

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

Rast reálnych miezd by mal byť v tomto roku aj vzhľadom na infláciu, ktorá sa pohybuje okolo 4 %, pomerne utlmený. Nominálne mzdy v druhom štvrťroku vylepší jednorazová odmena pre zamestnancov verejnej správy vo výške 800 eur, na druhej strane je možné očakávať spomalenie ekonomiky, prepúšťanie a z toho vyplývajúci pomalší nárast miezd. Ten by mohol byť na úrovni okolo 5,5 % a reálne mzdy by potom mali vzrásť o 1,3 – 1,5 %, uviedli analytici Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne a Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

„Spomalenie domácej ekonomiky, ako aj u našich zahraničných partnerov môže spôsobiť nárast počtu ľudí bez práce o približne 10.000 – 15.000, a to najmä v priemyselných odvetviach, kde isté spomalenie v zamestnanosti vidíme už dnes. To by mohlo priniesť určité zvoľnenie tlaku na trh práce, čoho dôsledkom bude aj pomalší rast miezd. Druhým faktorom, ktorý bude mať tlmiaci účinok, je dosah konsolidácie, ktorá citeľne zaťažuje firemné rozpočty a do istej zmiery zväzuje ruky firiem pri rozhodnutiach o zvyšovaní platov, priblížil Horňák.

Koršňák očakáva, že rast miezd by mal ostať relatívne utlmený aj v nasledujúcich štvrťrokoch, keďže nominálne mzdy už nebude podporovať silná spätná indexácia miezd. Pomalší rast cien v minulom roku sa totiž premietne i na pomalšom raste miezd v tomto roku. „Rast priemernej mzdy v ekonomike by mal v dôsledku nevyhnutnej konsolidácie verejných financií pribrzďovať i verejný sektor, tak ako sme mohli vidieť aj v úvode roka,“ upozornil analytik. Keďže inflácia sa tento rok opätovne zrýchlila k 4 %, reálne mzdy v ekonomike by podľa prepočtov UniCredit Bank mali spomaliť medziročný rast z 3,8 % v roku 2024 na 1,3 – 1,4 % v roku 2025. Podľa Horňáka by mohla byť ešte o jednu desatinu percenta vyššia.

V 1. štvrťroku priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla 1518 eur, čo je medziročný nárast o 4,9 %. Rastúca inflácia na začiatku roka však spomalila reálny rast platov len na úroveň 1 %, čo je najpomalší rast reálnych miezd od posledného štvrťroka 2023. Priemerná mzda po sezónnom očistení oproti 4. štvrťroku 2024 vzrástla o 1,6 %.