Reálna mzda v Česku vlani vzrástla: Je to prvýkrát za tri roky

Foto: pixabay.com/Miloslav Hamřík

Minuloročné zmiernenie inflácie v Česku na 2,4 % z 10,7 % v predchádzajúcom roku a zároveň pomerne výrazné zvyšovanie zárobkov viedli k tomu, že reálna mzda v roku 2024 vzrástla. Je to prvý rast za tri roky. Avšak vzhľadom na inflačnú smršť z predchádzajúcich rokov kúpna sila Čechov stále zostáva na úrovni roka 2018. Informoval o tom server novinky.cz.

„V dôsledku výrazného poklesu inflácie sa v minulom roku priemerná mzda reálne zvýšila približne o 4,4 %. Je to určite dobrá správa, stále je to však malá náplasť, vzhľadom na reálny prepad miezd o 11 % v období rokov 2022 až 2023. Z hľadiska reálnej kúpnej sily miezd sme sa posunuli vlastne iba o jeden rok, pretože predchádzajúci prepad ju posunul späť do roku 2017,“ povedal pre Novinky hlavný ekonóm Banky Creditas Petr Dufek.

Priemerná hrubá mzda v Česku vzrástla v 3. kvartáli minulého roka medziročne o 7 % na 45.412 Kč (1797,43 eura). Naďalej platí, že dve tretiny ľudí majú zárobky nižšie. Podľa odhadu Víta Hradila, analytika Cyrrusu, priemerná mzda za celý minulý rok stúpne oproti roku 2023 o 6,6 %. To by reálne, teda po započítaní inflácie, zodpovedalo rastu o 4,1 %.

Dufek očakáva, že tento rok by sa reálna mzda mohla zvýšiť zhruba o 3 %. „Hodnota zárobkov by sa tak mohla priblížiť roku 2019. Opäť sa pravdepodobne ukáže, že prekonať taký razantný prepad reálnych miezd, respektíve dôsledky vysokej inflácie z rokov 2022 a 2023, nie je vôbec jednoduché a rýchle,“ dodal. Pred rokom 2024 sa mzdy naposledy reálne zvýšili v roku 2021, a to o 2,2 %.