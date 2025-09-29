Rating Španielska stúpa: Moody’s a Fitch ocenili rýchly rast ekonomiky aj pokles nezamestnanosti

Pohľad na prístav v meste Marbella. Foto: pixabay.com/laguilera130713
Veľká trojka ratingových agentúr v poslednom čase zlepšila hodnotenie úverovej bonity Španielska. V piatok (26. 9.) sa k S&P pridali aj Moody’s a Fitch. Ako dôvod uviedli zlepšenie ekonomiky a situácie na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Španielska ekonomika, ktorá rastie rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo, v 2. kvartáli predbehla ostatné krajiny eurozóny, keďže všetky jej hlavné sektory zaznamenali rast. Nezamestnanosť v krajine klesla na najnižšiu úroveň od začiatku roka 2008.

„Ekonomická sila Španielska sa zvyšuje vďaka vyváženejšiemu rastovému modelu, zlepšeniam na trhu práce a posilneniu bankového sektora, ktoré zvyšujú odolnosť ekonomiky,“ uviedla agentúra Moody’s, ktorá v piatok zvýšila rating dlhodobých záväzkov krajiny z Baa1 na A3.

Fitch zlepšila rating Španielska ako emitenta dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene na A z A-, pričom výhľad ratingu je stabilný. Rating krátkodobých záväzkov zvýšila na F1+ z F1.

Tretia z hlavných ratingových agentúr, S&P Global Ratings, zlepšila hodnotenie úverovej bonity Španielska pred dvoma týždňami na A+.

„Aktuálny nárast produktivity, mierne zvýšenie miezd a relatívne nízke ceny energií podporili vonkajšiu konkurencieschopnosť a posilnili súkromné externé bilancie,“ uviedla agentúra Fitch v piatok.

