Rast výdavkov na osobnú spotrebu v USA sa v januári spomalil

Foto: unsplash.com/Luke Michael

Preferovaný ukazovateľ vývoja inflácie v USA sa v januári mierne znížil, ale stále sa drží nad cieľom Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky. Informujú o tom AFP, Reuters a RTTNews.

Ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že spotrebiteľské ceny, merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), vzrástli v januári 2025 medziročne o 2,5 % po zvýšení o 2,6 % v decembri. V medzimesačnom porovnaní stúpol PCE v januári o 0,3 %, rovnako ako v decembri. Tieto čísla sa zhodujú s prognózami ekonómov.

Medziročný rast ostro sledovaného jadrového indexu, bez nestálych cien potravín a energií, sa v januári spomalil na 2,6 % z 2,9 % v decembri, čo tiež zodpovedalo očakávaniam. Medzimesačne stúpol o 0,3 % (0,2 % v decembri). Fed pozorne sleduje jadrové ceny, ktoré mu zvyčajne poskytujú obzvlášť dobrý prehľad, kam smeruje inflácia.

Ministerstvo uviedlo tiež, že osobné príjmy Američanov v januári vzrástli o 0,9 %, čo bolo viac ako v decembri, keď sa zvýšili o 0,4 %, zatiaľ čo osobné výdavky v januári klesli o 0,2 % po náraste o 0,8 % mesiac predtým.

Fed nedávno hlasoval za pozastavenie znižovania úrokových sadzieb, pričom kľúčovú úrokovú sadzbu ponechal v pásme 4,25 až 4,50 %.

Vzhľadom na to, že inflácia zostáva nad cieľom Fedu na úrovni 2 %, finančné trhy stále prevažne očakávajú, že Fed na budúci mesiac opäť odloží znižovanie sadzieb. Tým by však mohol dostať do konfliktu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý preferuje ďalšiu redukciu úrokov.