Rast úverov domácnostiam aj firmám v eurozóne sa v auguste zrýchlil

Foto: unsplash.com/Emil Kalibradov

Rast úverov, ktoré banky v eurozóne poskytli v auguste 2024 domácnostiam aj firmám, sa mierne zrýchlil. Pôžičky súkromnému sektoru sa od začiatku roka pomaly zotavujú. Podporujú ich vyhliadky na stabilné znižovanie sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) v nasledujúcich mesiacoch. Informuje o tom správa z Reuters.

ECB vo štvrtok na svojej webovej stránke uviedla, že medziročný rast úverov firmám sa v auguste mierne zrýchlil na 0,8 % z 0,6 %. Dosiahol tak najväčšie tempo od júla 2023.

Aj úvery domácnostiam v eurozóne sa v auguste zvýšili, a to o 0,6 % po náraste o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci. To bol najväčšie zvýšenie za desať mesiacov, napriek tomu je to stále slabé tempo. Medziročný rast úverov súkromnému sektoru, ktorý zahŕňal domácnosti aj nefinančné spoločnosti, sa v auguste zrýchlil na 1,6 % z 1,3 % v júli.

ECB ďalej uviedla, že medziročné tempo rastu menového agregátu M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, dosiahlo v auguste 2,9 % (2,3 % v predchádzajúcom mesiaci). Zároveň pokles užšieho menového agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, sa v auguste zmiernil na 2,1 % z 3,1 % v júli.

Podľa ekonóma ING Berta Colijna augustový rast bankových úverov bol príliš malý na to, aby sa dal považovať za povzbudzujúci. Domnieva sa však, že eurozóna už má za sebou najhorší vplyv zvyšovania sadzieb ECB a teraz sa hlavným problémom stal slabý výkon ekonomiky.