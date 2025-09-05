Rakúska ekonomika v 2. štvrťroku prekvapila: Rast HDP bol vyšší, ako sa čakalo

Rakúska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku výraznejší medzikvartálny rast, než uvádzal predbežný odhad. Spresnené údaje rakúskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Rakúska vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 0,3 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s vývojom v 1. štvrťroku zrýchlilo, keď za 1. kvartál bol rast stanovený na 0,2 %. Predbežný odhad rastu hospodárstva za 2. štvrťrok udával rast o 0,1 %.
K výraznejšiemu rastu ekonomiky prispel zahraničný obchod. Export sa zvýšil o 1 %, zatiaľ čo dovoz zaznamenal 0,6-percentný pokles. Rast zaznamenala aj tvorba hrubého fixného kapitálu, a to o 0,7 %. Naopak, spotreba domácností ekonomiku nepodporila, keď klesla o 0,2 %.
Na medziročnej báze HDP Rakúska klesol v 2. štvrťroku o 0,1 %. Spresnený údaj je tak horší, než naznačoval predbežný odhad, ktorý poukazoval na 0,1-percentný rast. Oproti vývoju ekonomiky v 1. štvrťroku však boli výsledky v 2. kvartáli lepšie, keďže v prvých troch mesiacoch roka klesla rakúska ekonomika medziročne o 0,5 %.