Rakúska centrálna banka: Zníženie DPH na potraviny môže znížiť infláciu, no hrozia riziká

Jednorazové zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny zo súčasných 10 % na 5 % by mohlo znížiť infláciu v Rakúsku o 0,5 percentuálneho bodu, oznámila vo štvrtok rakúska centrálna banka. Zároveň varovala, že takýto krok je spojený s veľkou neistotou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Môže sa napríklad stať, že maloobchod s potravinami nižšiu DPH v plnom rozsahu neprenesie na zákazníkov, upozornila centrálna banka. V prípade zníženia DPH by krajina podľa jej odhadov stratila 0,2 % svojho hospodárskeho výkonu a v už napätom štátnom rozpočte by chýbalo 1,2 miliardy eur. Ekonómovia banky vláde odporúčajú, aby takýto výpadok kompenzovala zvýšením bežnej sadzby DPH z 20 % na 21 %. To však prináša nové riziká, keďže nie je jasné, ako by spotrebitelia reagovali na zmenu daní.
„Ekonomická neistota už teraz spôsobuje, že domácnosti sú opatrné pri svojich spotrebiteľských rozhodnutiach. Vyššia sadzba dane by mohla tento problém zhoršiť,“ vysvetlila centrálna banka.
Zníženie DPH na základné potraviny navrhuje vicekancelár a šéf Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Andrea Babler. Postoj koaličných partnerov je skôr zdržanlivý, pričom k myšlienke sa stavia skepticky aj minister financií a Bablerov stranícky kolega Markus Marterbauer.