Rada pre rozpočtovú zodpovednosť očakáva rast ekonomiky o 1,9 %: Podporí ju najmä čerpanie plánu obnovy

Foto: freepik.com/wirestock, Racool_studio, oPeniazoch.sk

Rast slovenskej ekonomiky v tomto roku mierne spomalí na 1,9 % z minuloročných 2 %. Stimuly do ekonomiky budú prichádzať najmä z predpokladaného rýchlejšieho čerpania plánu obnovy v objeme vyše 2 miliárd eur a zo strany domáceho dopytu. Konsolidácia verejných financií, ktorá je vzhľadom na ich zlý stav nevyhnutná, bude naopak dočasne oslabovať ekonomiku. Zvolená štruktúra toto oslabenie ešte mierne prehĺbi a predĺži. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„V tomto a najbližších rokoch bude vývoj ekonomiky výrazne ovplyvňovať predovšetkým domáca hospodárska politika. Preto sú najdôležitejšími faktormi tejto prognózy konsolidácia, dotovanie regulovaných cien energií a čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. Z externého prostredia je potrebné do úvahy vziať aj ohlásené obchodné clá, ktoré budú mať vplyv na zahraničný dopyt a môžu prehĺbiť už tak jeho spomalený rast,“ priblížila RRZ v aktualizovanej prognóze, v ktorej zohľadnila aktuálne informácie vrátane schváleného konsolidačného balíčka.

Nárast firemných daní a zavedenie dane z finančných transakcií povedie podľa RRZ k spomaleniu investícií v súkromnom sektore. Ekonomiku negatívne poznačí aj zhoršenie predpokladov o vývoji európskej a globálnej ekonomiky v budúcich rokoch, čo odsúva oživenie zahraničného obchodu na rok 2026. Aj to len za predpokladu nezavádzania výrazných obchodných ciel v globálnom meradle.Rozpočtová rada pripomenula, že aj tento rok pristúpila vláda k plošnému dotovaniu cien energií, čo bude mať jednorazový efekt na zníženie inflácie o približne 0,8 percentuálneho bodu (p. b.). Bude to však na úkor vyšších výdavkov verejných financií. „Inflácia by tak tento rok mohla dosiahnuť 4,2 %, pričom asi polovica medziročného zvýšenia je daná zvýšením daní,“ vyčíslila RRZ. V ďalších rokoch by mala inflácia spomaliť pod 3 %.

Plán obnovy

V roku 2026 očakáva rada o niečo vyšší rast ekonomiky na úrovni 2,1 %. Prispejú k tomu opäť zvýšené investície z plánu obnovy, ktorý vstúpi do záverečnej fázy, ako aj predpokladané nižšie tempo ozdravovania verejných financií ovplyvnené volebným cyklom. „V budúcom roku a ďalších rokoch predpokladáme postupné oživovanie zahraničného dopytu. RRZ v hlavnom scenári predpokladá, že vláda do roku 2027 už nepristúpi k zreálneniu cien energií pre domácností a bude ich ďalej dotovať z verejných zdrojov, čím dočasne zabráni ich premietnutiu do inflácie,“ avizovala rada.

Foto: freepik.com/wirestock

V roku 2027 by sa malo v ekonomike utlmujúco prejaviť ukončenie plánu obnovy, na druhej strane RRZ vo volebnom roku počíta len s minimálnou konsolidáciou. Pozitívne by malo byť hospodárstvo ovplyvnené nástupom výroby v automobilke Volvo. Ekonomika podporená silnejúcim domácim dopytom a exportom by tak mala rásť opäť o 2,1 %.

Na začiatku nového volebného cyklu v roku 2028 očakáva RRZ obnovenie konsolidácie, čo spolu s prebiehajúcimi demografickými zmenami a návratom regulovaných cien na trhové podmienky dočasne spomalí rast hrubého domáceho produktu (HDP) na 1,8 %. V roku 2029 by mala podpora zo strany očakávaného vyššieho čerpania eurofondov a nižšieho objemu konsolidácie znamenať opäť rýchlejší ekonomický rast presahujúci 2 %.

Plán obnovy a eurofondy

Dobrá kondícia trhu práce nebude podľa RRZ výrazne narušená konsolidáciou, a to aj vďaka plánu obnovy a eurofondom. Napriek avizovanému znižovaniu zamestnanosti vo verejnom sektore by mala miera nezamestnanosti oscilovať okolo úrovne 5,3 %. Nárast zamestnanosti v prvých rokoch prognózy bude pod vplyvom predchádzajúceho vysokého počtu predčasných dôchodkov v rokoch 2023 a 2024 a prílevu zahraničnej pracovnej sily na slovenský trh. Neskôr ju bude znižovať najmä klesajúci počet obyvateľov v produktívnom veku.