Putin rozčúlil Trumpa: Po hrozbách clami prichádza prepad ruského rubľa!

Kurz ruského rubľa v pondelok klesol, keď americký prezident pohrozil clami voči kupcom ruskej ropy. Od začiatku roka je však ruská mena silnejšia oproti doláru zruba o štvrtinu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Trump cez víkend vyhlásil, že je „veľmi nahnevaný a rozčúlený“ z postoja ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. Uviedol to v telefonickom rozhovore pre televíziu NBC News. Následne pohrozil „sekundárnymi clami“ na ropu pochádzajúcu z Ruska.

Kurz rubľa klesol do 11:20 SELČ o 0,7 % na 85,50 RUB/USD. Od začiatku roka však zaznamenal rast zhruba o 25 %. Prispeli k tomu najmä očakávania zmiernenia geopolitického napätia po nástupe Trumpa do Bieleho domu, ktorý sľúbil rýchle ukončenie vojny na Ukrajine.

Trumpove vyjadrenia počas víkendu však opäť zatlačili na ruskú menu. Navyše, rubeľ stratil aj podporu domácich podnikov, ktorú dostáva vždy koncom mesiaca, keď firmy menia zahraničné meny na ruble, aby zaplatili dane. Túto podporu dostával rubeľ minulý týždeň.

Ruská mena zaznamenala mierny pokles aj oproti čínskemu jüanu. Kurz rubľa klesol o 0,2 % na 11,70 RB/CNY.

Donald Trump podľa francúzskej agentúry AFP cez víkend ostro zmenil svoj bežný tón k Rusku a povedal, že ho rozhnevalo, keď sa Putin začal navážať do dôveryhodnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Moskva chce odstaviť ukrajinského prezidenta

Putin v piatok navrhol, aby Ukrajina prešla pod „dočasnú správu“ Organizácie Spojených národov s cieľom usporiadať na jej území „demokratické“ voľby, aby tak o mierovej dohode bolo možné rokovať už s novým vedením. Takýmto spôsobom sa podľa NBC Moskva pokúša o odstavenie Zelenského.

Televízia tiež pripomína, že Trump v minulosti Zelenského opakovane kritizoval. Povedal, že je „znechutený“ z toho, ako pristupuje k vojne a nazval ho diktátorom s minimálnou podporou zo strany ukrajinskej verejnosti.

Americký prezident ďalej v rozhovore pohrozil „sekundárnymi clami“ na ruskú ropu a povedal, že s Putinom plánuje hovoriť tento týždeň.

„Ak sa s Ruskom nedokážeme dohodnúť na zastavení krviprelievania na Ukrajine a ak si budem myslieť, že za to môže Rusko, čo nemusí byť pravda… zavediem sekundárne clá na ropu, na všetku ropu pochádzajúcu z Ruska,“ povedal Trump v rozhovore. „To by znamenalo, že ak kupujete ropu z Ruska, nemôžete podnikať v Spojených štátoch,“ upresnil. Výška ciel by sa podľa amerického prezidenta pohybovala v rozmedzí od 25 do 50 percent.