Putin na fóre vo Vladivostoku: Rusko zostáva otvorené obchodu, clá označil za hrozbu pre ekonomiku

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP
TASR

Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval clá ako škodlivé pre globálnu ekonomiku bez toho, aby priamo spomenul USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Clá vedú „k regionálnemu a národnému separatizmu a z takejto politiky nevyplýva nič dobré pre tých, ktorí ju uplatňujú,“ povedal Putin v piatok na ekonomickom fóre vo Vladivostoku. Amerického prezidenta Donalda Trumpa pritom menovite nespomenul. Rusko preto zostáva vo svojej obchodnej a hospodárskej politike otvorené zahraničným partnerom, uviedol.

Putin privítal potenciálny návrat západných spoločností do Ruska, hoci dodal, že si je vedomý toho, že mnohé firmy čakajú na koniec vojny na Ukrajine a zrušenie sankcií, aby obnovili svoje prevádzky v Rusku.

Rusko opakovane kritizovalo sankcie Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine ako protekcionistické opatrenia.

Trump od návratu do Bieleho domu v januári zaviedol rôzne clá na zahraničný dovoz s argumentom, že zahraniční obchodní partneri zneužívajú Spojené štáty.

Tovar z Európskej únie teraz podlieha v USA clu vo výške 15 %, zatiaľ čo pre iné štáty, napríklad pre Čínu, je clo ešte vyššie.

Trump uviedol aj politické dôvody v prípade niektorých ciel. Na Indiu napríklad uvalil tzv. sekundárne clo vo výške 25 % za nákup ropy z Ruska, čím sa indické dovozné clá zvýšili na 50 %.

Rusko, ktoré má s USA obchodnú bilanciu niečo vyše 3 miliardy USD (2,58 miliardy eur), Trumpove clá priamo neovplyvnili.

