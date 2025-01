Prvé rokovanie po nástupe Trumpa: Americká centrálna banka odolala úvodným tlakom, zvolila opatrnosť!

Šéf americkej centrálnej banky Fed na tlačovej konferencii po zasadnutí menového výboru FOMC v decembri 2024. Foto: SITA/AP

Je tomu len pár dní, čo staronový americký prezident Donald Trump otvorene vyzýval centrálnu banku Fed k okamžitému zníženiu základných úrokových sadzieb v najväčšej svetovej ekonomike. Na prvom rokovaní menového výboru Fedu sa tak ale nestalo.

Základné úrokové sadzby v najväčšej ekonomike sveta zostávajú nateraz bez zmeny. Americká centrálna banka Fed tak naplnila očakávania väčšiny analytikov, ktorí na januárovom zasadnutí menového výboru (FOMC) úpravy sadzieb neočakávali. A to napriek tomu, že už úradujúci americký prezident Donald Trump predstaviteľov Fedu otvorene vyzýval, aby úroky v ekonomike znížili.

Viacerí analytici takýto vývoj predpovedali. Dôvodom je najmä zrýchlenie inflácie ku koncu minulého roka, ale aj neistota v súvislosti s ďalším hospodárskym vývojom po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu. Napĺňanie jeho predvolebného programu, najmä čo sa týka zavádzania ciel na všetky možné svetové strany, by totiž mohlo opäť tlačiť na rast cien v Spojených štátoch. Základné úrokové sadzby tak zostávajú nateraz nezmenené v rozpätí od 4,25 % do 4,5 %.

Trump pritom otvorene kritizoval aj súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella. Len pred pár dňami vo svojom príspevku na Svetovom ekonomickom fóre v Davose dokonca vyhlásil, že menovej politike rozumie lepšie ako tí, ktorí sú momentálne poverení jej určovaním. Paradoxom pritom je, že Powella do funkcie šéfa Fedu vymenoval práve Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v pozícii prezidenta USA.

Fed začal s redukciou úrokových sadzieb z nedávnych maxím v septembri minulého roka, keď menový výbor Fedu (FOMC) zredukoval hlavnú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 % z takmer 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %. Nasledovali redukcie aj na ďalších dvoch zasadnutiach, v novembri a decembri, a to vždy o 25 bázických bodov. Po decembrovej redukcii tak kľúčová úroková sadzba dosahuje spomínaných 4,25 % až 4,50 %.

Všeobecne sa pritom očakáva, že Fed s úrokovými sadzbami tento rok príliš razantne hýbať nebude. Finančné trhy totiž očakávajú, že v roku 2025 prídu iba dve zníženia základných úrokov.

Už vo štvrtok 30. januára pritom bude o nastavení úrokových sadzieb rozhodovať aj Európska centrálna banka, ktorá nastavuje úroky platné aj na Slovensku. Analytici predpokladajú, že centrálna banka eurozóny, na rozdiel od Fedu, pristúpi k ďalšiemu zníženiu sadzieb o 25 bázických bodov.