Prvá odveta Európskej únie na clá USA má hodnotu vyše 20 miliárd eur, zahŕňa rôzne výrobky

Foto: unsplash.com/François Genon

Členské krajiny EÚ prijali v stredu prvé odvetné opatrenia proti tarifám na európsku oceľ a hliník zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom ešte v marci. Odveta Bruselu vypočítaná na vyše 20 miliárd eur zasiahne sériu amerických produktov, ako sú motocykle, sója a hydina. Presný zoznam by mala čoskoro zverejniť Európska komisia.

Komisia v pondelok (7. 4.) navrhla uplatnenie ciel v rozmedzí od 10 do 25 % na dovoz amerických výrobkov do Európskej únie v reakcii na 25-percentné clá uvalené USA na európsku oceľ a hliník. O schválení návrhu eurokomisie v stredu hlasovali zástupcovia 27-člennej EÚ a súhlasili so zdanením prvého zoznamu amerických produktov v hodnote viac ako 20 miliárd eur.Hovorkyňa EK Paula Pinhová spresnila, že exekutíva EÚ vo štvrtok pripravuje technický brífing o zavedených proticlách a spresnila, že zverejnenie príslušného právneho aktu potrvá zrejme niekoľko dní.

Podľa tlačovej agentúry AFP zoznam pripravený eurokomisiou zahŕňa poľnohospodárske produkty, ako sú sójové bôby, kukurica cukrová, hydina, ryža a niekoľko druhov ovocia. Uvažuje sa aj o colných tarifách až do výšky 25 % na drevo, motocykle, plastové výrobky, elektronické zariadenia alebo kozmetické výrobky.Z pôvodného zoznamu protiopatrení v podobe dodatočných ciel vypadol bourbon. Viacero európskych krajín produkujúcich víno, napríklad Taliansko a Francúzsko, žiadalo výnimku pre americký bourbon po tom, čo Washington pohrozil odvetou zavedením 200 % ciel na európske vína a liehoviny.

Foto: pixabay.com/NakNakNak

Podľa AFP cieľom schváleného zoznamu produktov podliehajúcim clám je zacieliť sa na produkty zo štátov v USA kontrolovaných Republikánmi, čiže stranou Donalda Trumpa.V druhom slede ako odpoveď na minulotýždňové recipročné clá Trumpa EK pripravuje ďalší, rozšírený zoznam amerických výrobkov, na ktoré by sa od 16. mája uplatňovali clá až do výšky 25 %. Komisia by tento zoznam mala predstaviť začiatkom budúceho týždňa. Sú náznaky, že druhá séria proticiel zahŕňa širokú škálu produktov – od medených minerálov a koncentrátov, cez špecifické položky používané v stavebníctve, až po sliepky – nosnice, rôzne druhy hydinového mäsa alebo kávu.Komisia pri príprave protiopatrení musí brať ohľad aj na to, že spomedzi 27 členských štátov EÚ mnohé majú rozdielne názory na to, aká silná by mala byť reakcia Bruselu na obchodnú politiku Washingtonu.