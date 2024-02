Progresívne Slovensko navrhuje zvýšiť superodpočet na výskum a vývoj či zníženie byrokracie

FOTO TASR - Martin Baumann

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) navrhuje zníženie odvodového zaťaženia, zrýchlenie odpisovania, zvýšenie limitu na superodpočet na výskum a vývoj či zníženie byrokracie pre podnikateľov. Návrhy predložené do parlamentu majú pomôcť podnikateľskému prostrediu. Na stredajšej tlačovej besede o nich informoval predseda hnutia Michal Šimečka, spolu s poslancami Národnej rady SR Michalom Trubanom, Jánom Hargašom a Darinou Luščíkovou.

„Budúcnosť Slovenska môže byť úspešná iba vtedy, ak budeme mať fungujúcu dynamickú ekonomiku, kvalitné firmy a spokojných zamestnancov. Pripravili sme preto balíček na naštartovanie ekonomiky a na zlepšenie podnikateľského prostredia. Sú to ľahko uplatniteľné nástroje, ktoré, ak by chcela, tak môže vláda a vládna koalícia prijať okamžite,“ uviedol Šimečka.

Truban priblížil návrh zvýšenia limitu na jednorazové odpisy zo súčasných 1 700 na 2 400 eur. Takéto opatrenia vie podľa neho pomôcť najmä začínajúcim podnikateľom.

„Chceme podporiť aj inovácie, výskum a vývoj, preto navrhujeme zvýšenie limitu superodpočtu na 200 % pri nákladoch do jedného milióna eur. Keď vo firmách podnikatelia investujú do vecí, ktoré sami vyvíjajú, môžu si ich potom dať do nákladov. Teraz majú ten limit 100 %. Do týchto nákladov chceme dať možnosť zahrnúť aj externých pracovníkov, a ten limit zvýšiť na 200 %,“ priblížil.

Hnutie taktiež navrhuje presunutie tepelných čerpadiel, fotovoltiky a solárnych panelov do nultej odpisovej skupiny, kde sa budú dať rýchlejšie odpisovať. „Takéto investície do spoľahlivých a zelených zdrojov chceme urýchliť, pretože podporujú našu ekonomiku,“ dodal Truban.

Návrhom ďalšieho zákona je umožniť, aby sa údaje, ktoré sa už vymieňajú medzi úradmi v rámci štátu, mohli so súhlasom občana sprístupniť aj tretím stranám. Podľa Hargaša by sa to týkalo podnikateľov, ktorí prichádzajú do styku s bankami, poisťovňami či telekomunikáciami.

„S vaším súhlasom budú môcť aj takéto tretie strany nahliadnuť do štátnej evidencie. Očakávame, že takouto zmenou by sme mohli ušetriť občanom viac ako 4,5 milióna eur ročne. Tá úspora vychádza najmä z toho, že už nebudú musieť platiť správne poplatky za podobné výpisy. Navyše, to ušetrí aj čas, ktorý dnes musia venovať cestovaniu či čakaniu na úradoch,“ dodal Hargaš.

Truban zároveň doplnil, že ak by vláda miesto plošného stropovania cien energií pomáhala adresne, respektíve cieleným príspevkom na bývanie, dokázala by ušetriť 850 miliónov eur štátneho rozpočtu len v tomto roku. „Plošné stropovanie stojí okolo 1,25 miliardy eur a príspevok na bývanie zhruba 400 miliónov. Z týchto ušetrených peňazí sa dá investovať do lepšieho podnikateľského prostredia a naštartovania našej ekonomiky,“ dodal.