Produktivita práce v USA prekvapila: Revidované údaje ukazujú najrýchlejší rast za posledné obdobie

Po výraznom poklese v 1. štvrťroku sa produktivita práce v USA v 2. kvartáli zotavila, a to výraznejším tempom, než naznačoval predbežný odhad. Rástli aj náklady na prácu, tempo ich rastu sa však prudko spomalilo, opäť v omnoho väčšej miere, než ukázal predbežný odhad. Spresnené údaje amerického ministerstva práce zverejnil portál RTTNews.
Produktivita práce v USA v období od apríla do konca júna vzrástla medzikvartálne o 3,3 %, zatiaľ čo predbežný odhad zo začiatku augusta poukazoval na rast na úrovni 2,4 %. Ekonómovia očakávali, že spresnený odhad potvrdí údaje spred mesiaca.
Revidované údaje tak poukazujú na omnoho výraznejšie zotavenie oproti vývoju produktivity za 1. kvartál, v ktorom zaznamenala pokles o 1,8 %. Vývoj v 1. štvrťroku predstavoval prvý pokles produktivity práce v USA od 2. štvrťroka 2022.
Zvýšili sa aj jednotkové náklady na prácu, tempo rastu však bolo miernejšie, než uvádzal predbežný odhad. Ten poukazoval na rast pracovných nákladov o 1,6 %, po revízii rast dosiahol 1,1 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli sa náklady na prácu zvýšili až o 6,9 %.
Aj revidovaný výsledok v oblasti nákladov, podobne ako produktivita práce, sa od očakávaní analytikov líšil. Tí rovnako ako v prípade produktivity práce predpokladali, že spresnené údaje potvrdia predbežný odhad.