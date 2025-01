Prírodné katastrofy spôsobili v roku 2024 globálne straty za 320 miliárd dolárov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/NikolayFrolochkin

Prírodné katastrofy, ako sú hurikány a záplavy, spôsobili v roku 2024 globálne straty v celkovej výške približne 320 miliárd amerických dolárov. Informuje správa agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na nemeckú zaisťovňu Munich Re.

Straty sú podľa prepočtov spoločnosti výrazne nad priemerom posledných desaťročí, pričom rok 2024 bol z pohľadu prírodných katastrof jeden z najdrahších od roku 1980, a to aj po zohľadnení inflácie. Odborníci mníchovskej zaisťovne poukazujú na podľa nich čoraz jasnejšiu súvislosť so zmenou klímy, keďže vyššie teploty podporujú vznik búrok. „Svet je teplejší ako kedykoľvek predtým. A to spôsobuje silnejšie búrky, nepriaznivé počasie a záplavy,“ uviedol Tobias Grimm, hlavný klimatológ Munich Re.

Zaisťovací gigant odhaduje, že v roku 2024 boli poistením kryté len škody v hodnote približne 140 miliárd USD. Priemerné ročné straty z prírodných katastrof upravené o infláciu za posledné tri desaťročia podľa Munich Re pohybovali vo výške 181 miliárd USD. Priemer za posledné desaťročie bol vyšší, a to 236 miliárd USD. Z hľadiska poistených strát bol rok 2024 pre nemeckú spoločnosť tretím najdrahším rokom od roku 1980. „Nie každú búrku možno pripísať zmene klímy. Je však čoraz jasnejšie, že zmena klímy zohráva významnú úlohu,“ uzavrel Grimm.