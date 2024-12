Pripravte sa na revolúciu v nakupovaní: Bezhotovostné platby budú povinné v každom obchode!

Foto: freepik.com/freepik

Obchodníkom na Slovensku pribudne nová povinnosť. A to umožniť zákazníkom bezhotovostné platby v každom jednom obchode. Aj keď bol tento zámer pôvodne súčasťou pripravovanej dane z finančných transakcií, napokon sa do praxe dostane až s novým zákonom o evidencii tržieb obchodníkov.

Veľké zmeny pre obchodníkov mal pôvodne obsahovať už schválený zákon o dani z finančných transakcií. Začiatkom októbra však z vtedy pripravovaného návrhu zákona nová povinnosť pre obchodníkov vypadla. Súčasťou návrhu bolo pôvodne aj ustanovenie, na základe ktorého by mal každý podnikateľ s registračnou pokladnicou stanovenú povinnosť umožniť kupujúcemu vykonať platbu za tovar alebo službu prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Ide napríklad o čoraz viac populárne platby napríklad prostredníctvom telefónu či hodiniek.

Krátko po oznámení týchto zmien však v rámci legislatívneho procesu v parlamente tento zámer zo zákona vypadol. Minister financií Ladislav Kamenický však už vtedy avizoval, že od tohto zámeru neustupujú úplne, ale bude súčasťou pripravovaných zmien v rámci pripravovaného boja proti daňovým únikom.

Ten už medzitým rezort financií aj konkretizoval a aktuálne pracuje na úplne novom zákone o evidencii tržieb obchodníkov. A spomínaná veľká novinka pre obchodníkov by nemala v tomto zákone chýbať.

Kamenického rezort už načrtol chystané zmeny

Predbežnú informáciu k novému zákonu o evidencii tržieb už rezort financií predložil do pripomienkového konania. Tento zákon by mal v praxi nahradiť v súčasnosti platný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Na základe pripraveného akčného plánu boja proti daňovým únikom by mal nový zákon do praxe zaviesť viacero opatrení.

Asi najdôležitejšou zmenou z hľadiska zákazníkov by malo byť zavedenie povinnosti pre všetkých podnikateľov prijímať platby elektronicky, čiže bezhotovostne. A to prostredníctvom zrýchlenej QR platby cez bankovú aplikáciu alebo prostredníctvom platobného terminálu, pričom spôsob tohto prijímania si určí podnikateľ sám podľa charakteru predajného miesta. Ľudia, ktorí preferujú platby v hotovosti, však nemusia mať strach. Povinnosti prijímať hotovostné platby sa nová legislatíva nijako nedotýka.

Novinkou by malo byť aj sprístupnenie dát z eKasy pre tretie strany, čo podporí vznik technických riešení využívajúcich tieto dáta ako napríklad účtovné softvéry, softvéry stavebných sporiteľní, prehľady výdavkov domácností, čím sa zároveň rozšíri skupina „overovateľov“ pokladničných dokladov. Kupujúci budú podľa ministerstva financií motivovaní pýtať si pokladničné doklady, okrem overovateľov sa údaje poskytnú aj orgánom verejnej správy, napríklad Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam či úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Prekopať by sa mali aj pokuty pre obchodníkov

Ministerstvo financií avizuje aj prepracovanie systému sankcií tak, aby boli prísnejšie trestané zásadné porušenia vo vzťahu k evidencii tržieb a menej prísne trestané povinnosti administratívnej povahy. Rovnako by sa mal zefektívniť a zjednodušiť proces ukladania sankcií.

„V rámci liberalizácie trhu sa navrhuje zaviesť nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica, pričom podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude používať tento typ pokladnice alebo bude používať on‑line registračnú pokladnicu, resp. virtuálnu registračnú pokladnicu,“ avizuje ďalej ministerstvo financií.

A kedy by sme sa mohli dočkať všetkých týchto zmien v praxi? Konkrétny termín známy zatiaľ nie je, samotné pripomienkové konanie k novému zákonu by sa však malo začať vo februári budúceho roka. Do prípravy nových pravidiel sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov či návrhov.