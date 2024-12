Investujete a váš majetok napriek tomu nerastie? Dávajte si dobrý pozor na poplatky!

Foto: freepik.com/standret

Vysoké náklady na správu portfólia môžu aj z dobrej investície urobiť podpriemernú a stáť vás pohodlný dôchodok.

Najlepším spôsobom dlhodobého zhodnocovania prostriedkov je investovanie. Vaše podnikaním alebo prácou ťažko zarobené peniaze by však mali na burze pracovať na plný výkon. Na Slovensku to tak ešte stále príliš nefunguje. Finanční poradcovia sa vám snažia predať nekvalitné a nelikvidné produkty, často s čo najväčším poplatkom. Buďte ostražití, lebo práve náklady investície môžu rozhodnúť, či skutočne efektívne zhodnocujete svoj majetok alebo iba zbytočne napĺňate vrecká finančných inštitúcií.

Akciové trhy zarábajú zhruba 8 percent ročne na dlhodobej báze. Ide o zjednodušený predpoklad, ktorý však vo všeobecnosti platí. Počas niektorých rokov idú nahor o 15 percent, inokedy klesnú o desať či dvadsať. Podľa štatistiky môžete očakávať stratu v dvoch z desiatich rokov. Toľko hovoria minulé údaje.

V hrubom vs. v čistom

Problémom je, že ak aj investujete na burze do likvidných, verejne obchodovaných akcií z kľúčových svetových indexov, 8 percent ročne nezískate. Prečo? Odpoveďou sú poplatky. Slovenské banky ponúkajú fondy, ktorých poplatky často prekračujú 2,5, niekedy až tri percentá ročne. Z hrubého výnosu osem percent je hneď iba 5, respektíve 5,5 percenta ročne. Pokiaľ vám predajú namiesto ETF (fond obchodovaný na burze) tradičný podielový fond, zaplatíte k tomu navyše ešte daň. A takýto rozdiel je na výkonnosti portfólia v dlhodobom horizonte už poriadne cítiť.

Úlohu poplatkov na celkové zhodnotenie vysvetľuje aj otec pasívneho investovania a zakladateľ druhého najväčšieho správcu aktív na svete Vanguardu Jack Bogle. Tu je jeho príklad. „Povedzme, že akciový trh zarába ročne v priemere 8 percent. Je to zjednodušený pohľad, ale na túto analýzu stačí. Týchto 8 percent je hrubý výnos. Ale my na trhu dostávame čistý výnos po šialene vysokých nákladoch na sprostredkovanie. Tie sa môžu vyšplhať až na 2 percentá ročne. Čo je veľmi veľa. Všetci teda zarobíme 8 percent, ale dostaneme iba 6 percent,“ hovorí Bogle. Počas dekád sporenia na dôchodok tak prídete o poriadny kus zisku, ktorý ste mohli mať vo vrecku.

„Ľudia ani náhodou dostatočne nemyslia na náklady spojené s investovaním. Počas nášho investičného života vložíme sto percent kapitálu, nesieme sto percent rizika a napriek tomu dostaneme iba zlomok dlhodobého výnosu trhu,“ dodáva.

Miliónový rozdiel

Za čo sa vlastne platia tieto „šialene“ vysoké poplatky, ako hovorí Bogle? Ide najmä o odmenu za sprostredkovanie, správu, administráciu, marketingové náklady či náklady na kúpu a predaj cenných papierov.

Nedávno uverejnil podobný prepočet aj ekonóm Juraj Karpiš z INESS-u. Pokiaľ by ste po celú dobu vášho aktívneho pracovného života (40 rokov) každý mesiac investovali 300 eur na burze s ročným výnosom 8 percent, pri odchode do dôchodku by ste mali 1 047 000 eur.

Pokiaľ sa započíta ročný poplatok správcovi vo výške 1,2 percenta, výsledná suma bude iba 744-tisíc eur a vy vypadávate z klubu milionárov. „Udržujte svoje investičné náklady na nízkej úrovni, pretože tyrania zložených nákladov môže zničiť zázrak zložených výnosov,“ cituje Karpiš Jacka Bogla. V tomto prípade boli poplatky rozhodujúci faktor, ktorý vás delí od dosiahnutia miliónového portfólia. A to iba pri tristo eurách mesačne.

Kritika vysokých poplatkov je tak viac než oprávnená. Pozrite sa na ďalší príklad, ako dokážu poplatky ovplyvniť váš celkový výnos. Pokiaľ by boli poplatky „typicky slovenských“ 2,5 percenta, zarobili by ste pri rovnakých parametroch namiesto 744-tisíc iba 522-tisíc. To je o celých 222-tisíc eur menej a iba polovica z hrubého výnosu trhov za štyri dekády. V slovenských finančných inštitúciách môžete vidieť poplatky aj 3,2 percenta a viac.

Preto si predtým, než začnete investovať, preverte niekoľko vecí. V prvom rade: Aký dôveryhodný je sprostredkovateľ? Investuje do veľkých a likvidných fondov od známych správcov ako je BlackRock či Vanguard? A nakoniec nezabudnite ani na výšku poplatkov. Nechcete predsa získať iba polovicu výnosu indexu, do ktorého ste vložili svoje peniaze.