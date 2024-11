Priplatiť si budeme musieť aj u lekárov: Môže za to „výpalnícka daň“, tvrdia!

Foto: freepik.com/freepik

Nová daň z finančných transakcií tak, ako ju schválila vláda aj parlament, sa zďaleka netýka len veľkých firiem. Aliancia všeobecných lekárov Slovenska upozorňuje, že vďaka nej si budú musieť priplatiť aj pacienti v ambulanciách.

Nová daň z bankových transakcií schválená súčasnou vládou sa bezpochyby prenesie aj na pacientov. Platby za každý bankový prevod, v kombinácii so zvýšenou daňou z pridanej hodnoty na 23 percent, totiž budú mať podľa Aliancie všeobecných lekárov Slovenska nevyhnutne nepriaznivý dopad na fungovanie nemocníc aj ambulancií.

Ako uvádza aliancia, ani ambulancie a nemocnice sa nevyhnú zdaneniu každého bankového prevodu, od úhrady výplat zamestnancov, platieb za tovary, služby, prenájom priestorov, lízing medicínskych prístrojov či áut. „Rozvrátené a roky nedofinancované zdravotníctvo na Slovensku dostane ďalšiu guľu na nohu za vyše 40 miliónov eur ročne. Znovu a znovu zdaňované finančné prostriedky odčerpané od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prehĺbia už existujúcu astronomicky vysokú zadlženosť štátnych nemocníc a výdavkovo ešte viac zaťažia všetky ambulancie,“ uvádzajú lekári.

Štát cez transakčnú daň podľa aliancie takýmto spôsobom vytiahne peniaze zo zdravotníctva za „veľké nič“, len za to, že niekto oficiálne poctivo platí faktúry a platy zamestnancov. Hovoria dokonca o „výpalníckej dani“. „Peniaze z finančných prevodov, samozrejme už viackrát zdanené, štát vytiahne zo zdravotníctva na svoje vlastné minimálne konsolidované fungovanie,“ tvrdia zástupcovia všeobecných lekárov.

Lekári: Diera v zdravotníctve sa prehĺbi

Podstatný je však podľa nich fakt, že tieto peniaze budú reálne chýbať v systéme zdravotnej starostlivosti. Ako uvádzajú, dôsledky uvidíme už v prvých týždňoch po zavedení transakčnej dane, v prípade zvýšenej dane z pridanej hodnoty dokonca už od začiatku roka 2025. „Diera už v aj tak kriticky podvyživenom zdravotníctve sa tak ešte viac prehĺbi. Keďže platby z verejného zdravotného poistenia zo zdravotných poisťovní nedokážu pokryť takéto zvýšenie, je možné oprávnene očakávať, že sa zvýšené ceny odrazia,“ píše aliancia.

Vo výsledku pritom niekto zvýšenie cien bude musieť zaplatiť. „Celú ťarchu tohto výpalníckeho nápadu štát napokon prenesie na už aj tak výrazne zaťažených svojich občanov a pacientov. Zvýšia sa ceny existujúcich poplatkov a doplatkov v zdravotníckych zariadeniach, možno pribudnú ďalšie,“ tvrdí aliancia s tým, že takéto nastavenie bude tlačiť na zvyšovanie platieb v hotovosti a nie je vylúčený ani zvýšený počet platieb mimo daňový systém.

Problém pritom podľa lekárov môžu mať najmä ambulancie na vidieku. Bude totiž pre nich komplikované udržať prevádzku, aby zdravotná starostlivosť bola dostupná pre občanov tak, ako tomu bolo doteraz. „Ak si takto štát predstavuje zlepšenie zdravotnej starostlivosti na Slovensku a nastavenie systému jej financovania, ešte viac zaťaží pacientov a stúpi riadne vedľa. Riadne,“ dodávajú kriticky zástupcovia všeobecných lekárov.

Čo je transakčná daň?

Vládou aj parlamentom schválený zákon o dani z finančných transakcií nadobúda účinnosť už 1. januára 2025, samotná daňová povinnosť však prvýkrát vzniká až od 1. apríla 2025. Aktuálne je nastavená tak, že dani podliehajú bankové prevody, výber z bankomatov, nákup cenných papierov, splátky úrokov z úverov, provízie. Platby kartou sa spoplatnia iba jednorazovým ročným poplatkom 2 eurá. Vzťahuje sa na firmy či neziskové organizácie, ako aj na fyzické osoby podnikateľov.

Sadzba dane je podľa schváleného znenia nastavená na 0,4 percenta zo sumy bankového prevodu s maximálnou daňou 40 eur za jednu transakciu. Výber z bankomatov sa má firmám, neziskovkám a podnikateľom zdaňovať až 0,8 percentami z vyberanej sumy.

Dani sa pritom nemajú vyhnúť ani spomínaní lekári. Fyzickou osobou - podnikateľom, totiž nie sú len tradiční živnostníci, ale aj ďalšie skupiny profesií vykonávajúce samostatne zárobkovú činnosť. Patria sem tak aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona, napríklad advokáti, lekári či audítori, ale aj samostatne hospodáriaci roľníci.

Prezident avizuje ešte zmeny

Hoci je zákon o novej transakčnej dani už schválený vládou a parlamentom a platiť sa má začať už od 1. apríla 2025, zrejme sa dočkáme ešte nejakých zmien. Avizoval ich nedávno prezident Peter Pellegrini. Zákon síce podpísal, hovoril však, že kabinet Roberta Fica už pripravuje jeho novelu.

Ako jednu z otvorených otázok, ktoré by sa mohli zmeniť, uviedol napríklad aj to, či by takúto daň mali platiť aj zdravotnícke zariadenia. Spomenul tiež mimovládne organizácie s charitatívnym zameraním. Spomenul aj gigantické náklady pre zamestnávateľov, ktorí by podľa nového zákona museli platiť aj za úhrady výplat vlastných zamestnancom. Rovnako je podľa neho otázne, či majú daň platiť napríklad aj organizácie, ktoré len presúvajú cez svoj účet prostriedky niekoho iného napríklad pri nútenom výkone rozhodnutí.

Na to, aké bude finálne znenie zákona o dani z finančných transakcií vyzerať a kto a za čo všetko bude musieť túto daň platiť, si tak zrejme ešte budeme musieť počkať.