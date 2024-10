Prijímanie budúcej spoločnej agropolitiky EÚ nemusí byť podľa Ondruša jednoduché

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Foto: TASR

Prijímanie budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ platnej po roku 2027 nemusí byť jednoduché. Uviedol to v Bratislave poslanec Európskeho parlamentu (EP) Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) na konferencii o ďalšom smerovaní spoločnej európskej agropolitiky, ktorú zorganizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) s Euractiv Slovensko.

Pozvaní boli podľa organizátorov všetci slovenskí poslanci EP, pozvanie na konferenciu prijali ešte kvestorka EP Miriam Lexmann (EPP/KDH) a Milan Uhrík (Európa suverénnych národov/Republika).„Na základe diskusií, ktoré sme už zažili v tomto volebnom období na pôde EP, som presvedčený o tom, že dohoda na novej Spoločnej poľnohospodárskej politike sa bude rodiť veľmi komplikovane, zložito a dlho,“ priblížil Ondruš.

V rámci nového zloženia EP sa podľa Ondruša totiž výrazne posilnili sily, ktoré sú skeptické k doterajšiemu prístupu Európskej komisie (EK) k tvorbe politík. „Myslím si, že cez EP nebudú prechádzať návrhy EK tak jednoducho, ako to bolo v minulosti, osobitne v niektorých citlivých oblastiach, akou nepochybne je aj poľnohospodárstvo,“ spresnil.„Spôsob, akým sme začali viesť dialóg, ako má budúca CAP vyzerať, nie je najšťastnejší. Postavili sme si určité bariéry, je tam podsúvanie určitých riešení, ktoré nie sú dobré. Dnes je veľmi dôležité hovoriť o potravinovej bezpečnosti aj s ohľadom na vojnu na našich hraniciach, ale aj z geopolitických obáv, ktoré máme. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme si nastavili takú poľnohospodársku politiku, ktorá bude spravodlivá, múdra a bude vychádzať z praxe poľnohospodárov,“ zdôraznila Lexmann.

Europoslankyňa Miriam Lexmann. Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Z Bruselu by sa podľa nej nemalo diktovať, čo majú robiť poľnohospodári, ale malo by sa vychádzať z ich skúseností. „Tým budeme vedieť zabezpečiť, aby sme mali kvalitné a cenovo dostupné potraviny na našich stoloch,“ podčiarkla.Uhrík pochybuje, či nová poľnohospodárska politika EÚ po roku 2027 bude zásadne iná ako doteraz. „Súčasné vedenie EK je v podstate staronové,“ dodal Uhrík.Konferencia sa v rámci diskusných panelov sústredila na to, kam sa má uberať EÚ a jej agropotravinárstvo, na silný rozpočet pre agropotravinárstvo a na obchodnú politiku EÚ a jej možné rozšírenie o Ukrajinu.