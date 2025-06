Prieskum ukázal: Každá druhá rodina na Slovensku žije od výplaty k výplate, rezervy chýbajú

Foto: 365.bank

Na Slovensku žije od výplaty do výplaty 51 % rodín s deťmi a v prípade bezdetných párov je to 37 %. Bezdetní ľudia majú menej napäté rozpočty, avšak viac aj míňajú. Z hľadiska finančnej rezervy a zhodnocovania peňazí sú na tom obe skupiny porovnateľne. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý realizovala prieskumná agentúra 2muse v období od 3. do 9. septembra 2024 na vzorke 1015 respondentov.

„Ľudia žijúci bez detí majú menej napäté mesačné rozpočty, no čo sa týka výšky celkovej finančnej rezervy alebo investovania, sú na tom porovnateľne (slabo) ako páry s deťmi. Dôvodom je najmä ich vyššia spotreba. Mali by sa preto viac zameriavať na akumulovanie a zhodnocovanie kapitálu,“ upresnila vedúca PR a internej komunikácie banky Linda Gáliková.

Rodinám s deťmi narastajú viac aj výdavky, čo môže na základe prieskumu ovplyvniť celkovú finančnú stabilitu domácností. Šetriť si peniaze má problém 56 %, pri bezdetných pároch je to 45 %. Menej napäté finančné rozpočty majú bezdetní ľudia, no napriek tomu sa to neprejavuje v ich lepšom finančnom zázemí. Základnú rezervu vo výške šesťnásobku mesačných príjmov majú len približne dve pätiny párov s deťmi a takmer rovnaké percento bezdetných rodín. Zhodnocovaniu, teda investovaniu peňazí, sa venuje 36 % rodičov a 39 % bezdetných párov.

Financie, ktoré by si mohli bezdetné páry odložiť radšej podľa Gálikovej minú, zatiaľ čo rodičia ich investujú do detí. Z prieskumu tiež vyplynulo, že drahšiu vec si dopraje 60 % bezdetných ľudí, pričom u rodičov s deťmi je to 44 %. Bezdetní majú zároveň väčšiu tendenciu súhlasiť s tým, že míňajú peniaze na výdavky, ktoré v skutočnosti ani nepotrebujú. Odborníčka zdôraznila, že finančná stabilita nie je len otázkou dobrých príjmov, ale najmä vecou finančnej disciplíny a vedomých rozhodnutí.