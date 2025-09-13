Prieskum odhalil: Slováci sa boja investovať a veria finančným mýtom, ženy šetria viac

Finančné správanie Slovákov stále ovplyvňujú už prežité stereotypy. Osem z desiatich Slovákov si radšej našetrí, než by si požičali, 92 % si myslí, že investovanie je len pre bohatých. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre 365.bank realizovala agentúra 2muse na vzorke 1015 respondentov.
Viac ako 8 z 10 účastníkov prieskumu si radšej našetrí, akoby si mali požičať. No zároveň 94 % priznáva, že ušetriť si dnes nie je jednoduché. Prieskum tiež odhalil zaujímavý rozdiel medzi pohlaviami, radšej si našetrí než požičia viac žien (86 %) ako mužov (76 %).
Až 92 % percent našincov sa stotožňuje s výrokom, že investovanie je len pre bohatých, pravidelne investuje len približne tretina. Tento mýtus však neodráža súčasnú realitu. „Je pravdou, že aktívne investuje menšia časť našincov, často sa boja, myslia si, že tomu nerozumejú, alebo nemajú dosť peňazí. Mnohí Slováci a Slovenky už ale dnes vlastne investujú napríklad prostredníctvom druhého alebo tretieho piliera, či do nehnuteľností. Navyše je dnes možné investovať už od malých súm, napríklad 20 eur, takzvané mikroinvestovanie,“ vysvetlila Zuzana Blažečková Janove z 365.bank.
Prieskum ukázal, že polovica opýtaných si myslí, že hypotéky sú dnes príliš drahé. Hypotéka je užitočný nástroj na získanie vlastného bývania, v tomto roku majú úrokové sadzby klesajúcu tendenciu. Pre porovnanie, napríklad v 90-tych rokoch, keď ceny nehnuteľností síce boli dostupnejšie, bola výška úverových sadzieb v dvojciferných číslach, nad 10 % ročne.
S tým, že obyvatelia z dedín a malých miest zaostávajú v používaní moderných digitálnych finančných nástrojov, ako sú mobilné aplikácie, internet banking, či investovanie, súhlasí 90 % populácie. Prieskum 365.bank však ukázal, že skutočnosť je o niečo odlišná a pokiaľ ide o využívanie elektronického bankovníctva, je možné pozorovať isté rozdiely. Ľudia pochádzajúci z menších miest (do 5000 obyvateľov) častejšie používajú internet banking (v priemere ide o 76 %) než ľudia z veľkomiest nad 100.000 obyvateľov (71 %).
Využívanie mobilnej aplikácie je častejšie u ľudí z veľkomiest (82 %), zatiaľ čo v menších mestách mobilnú aplikáciu používajú približne dve tretiny opýtaných.
Podľa troch štvrtín opýtaných je to muž, na ktorého pleciach má stáť finančná stabilita rodiny. Viac ako polovica však nesúhlasí s tvrdením, že žena sa má starať o domácnosť. „Vo väčšine rodín pracujú obaja partneri, faktom však aj naďalej zostáva, že na 1 euro, ktoré zarobí muž, žena za rovnakú prácu dostane asi 80 centov,“ dodala Blažečková Janove.