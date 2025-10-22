Prieskum odhalil: Len pätina rodičov na materskej dostáva ponuku na skrátený úväzok

Len pätina ľudí na materskej dovolenke dostala ponuku na skrátený pracovný úväzok, pričom dve tretiny z nich túto možnosť aj využili. Kľúčovým nástrojom rovnosti medzi mužmi a ženami je flexibilný pracovný čas, ktorý im umožňuje lepšie zosúladiť prácu a rodinu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu občianskeho združenia (OZ) Akčné ženy, ktorý realizovala agentúra 2muse.
Z prieskumu vyplynulo, že spoločnosť ešte stále vníma ženy ako tie, ktoré robia väčšinu domácich prác, či už je to varenie, pranie alebo upratovanie. Muži sa zase častejšie venujú opravám či šoférovaniu, no bežný chod domácnosti stále zostáva ženskou doménou. Ako spoločnú zodpovednosť oboch pohlaví vnímajú ľudia správu financií a starostlivosť o choré deti. Väčšina úloh v domácnosti by sa mala podľa respondentov deliť rovnomerne a muži by mali tiež viac využívať otcovskú či rodičovskú dovolenku.
Rovnosť, či už medzi pohlaviami alebo vekovými skupinami, je podľa nich dôležitá aj pre fungovanie firiem. Rovnováha v tíme môže totiž priniesť lepšie rozhodnutia, viac empatie a kreativity. Informovanosť o nerovnakom odmeňovaní mužov a žien je však stále nízka. Len dvaja z piatich ľudí si myslia, že spoločnosť o tejto téme vie dosť. Bariérou však nie je nedostatok príležitostí, ale často strach alebo nedôvera. Celkovo 15 % žien si už lepší plat úspešne vyjednalo, no štvrtina sa tohto vyjednávania stále obáva.
„Vhodným nástrojom, ako podporiť ženy (matky), ale aj mužov (otcov), sú skrátené pracovné úväzky, možnosť pracovať z domu, ale aj programy, ktoré umožnia rodičom na materskej alebo otcovskej, respektíve rodičovskej dovolenke ostať v kontakte so zamestnávateľom,“ dodala šéfka PR spoločnosti Finax Linda Gáliková.