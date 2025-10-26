Prieskum odhalil alarmujúci stav úspor: Tretina Slovákov nemá nič, len 8 % má viac ako 2000 eur

Tretina Slovákov nemá žiadne úspory, rovnaký podiel ľudí má nasporenú sumu maximálne do 2000 eur. Len osem percent disponuje úsporami nad 2000 eur. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej spoločnosti Amundi Czech Republic, ktorý realizovala agentúra STEM/MARK v septembri tohto roka.
Až 52 % ľudí drží svoje úspory na bežných bankových účtoch, kde sa ich hodnota podľa spoločnosti v čase nezvyšuje. Ďalších 39 % využíva k zhodnoteniu svojich financií sporiace účty a menej ako štvrtina Slovákov dáva peniaze do investícií.
„Úspory Slovákov sú relatívne nízke a navyše postupom času strácajú na hodnote, pretože ich väčšina leží na produktoch s minimálnym zhodnotením. K zhodnoteniu úspor a budovaniu finančnej nezávislosti môžu napomôcť rôzne spôsoby finančného plánovania vrátane pravidelného investovania. Pozitívnym signálom je, že viac ako polovica ľudí už uvádza, že sa o investície aspoň do istej miery zaujíma,“ uviedol Miroslav Ovčarik zo slovenskej pobočky spoločnosti.
Záujem o investovanie postupne rastie, no aj napriek tomu až 76 % neinvestuje vôbec. Aktívne sa tomu venuje približne štvrtina ľudí, a to najmä muži, osoby s vyšším vzdelaním a obyvatelia väčších slovenských miest. Najčastejšie sú využívané na investovanie podielové fondy, ETF fondy a kryptomeny. Z prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica Slovákov by k dosiahnutiu finančnej nezávislosti privítala vyšší príjem z práce alebo podnikania. Kým mladšie generácie sa zaujímajú o nové digitálne nástroje a investičné aplikácie, tie staršie zase viac dôverujú tradičným bankovým produktom.
Najčastejším dôvodom, prečo Slováci ešte nezačali investovať je, že nemajú dostatok voľných finančných prostriedkov, túto bariéru uviedlo 64 %. Ďalšími prekážkami sú obavy z rizika a nedôvera voči bankám, investičným spoločnostiam a finančným poradcom. Tretina ľudí priznala aj maximálnu obozretnosť, pričom v oblasti financií nikomu nedôveruje a spolieha sa len na seba. Pojem finančná nezávislosť si 63 % vysvetľuje ako možnosť nežiť od výplaty k výplate. Ženy ju častejšie vnímajú ako pokoj a istotu, že zvládnu nečakané výdavky, zatiaľ čo muži si ju spájajú aj s možnosťou prestať pracovať alebo kedykoľvek odísť do dôchodku.