Prieskum odhalil, ako Generácia Z na Slovensku šetrí, investuje a kde strácajú ženy

Drvivá väčšina mladých ľudí Generácie Z na Slovensku, konkrétne 88 %, využíva bankové aplikácie. Takmer tretina využíva investičné aplikácie, dominujú najmä mladí muži. Naopak mladé ženy sú finančne zraniteľnejšie, menej investujú a taktiež sa v tejto oblasti menej vzdelávajú. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti XTB realizovaného prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos.
„Je potešiteľné, že mladí ľudia využívajú technológie aj v oblasti financií. Dnes majú naozaj jednoduchý prístup k sporiacim či investičným produktom, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa zabezpečiť do budúcnosti a dlhodobo sa úspešne starať o svoje peniaze. Stále sa však musíme snažiť priniesť im užitočné a dôveryhodné informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť. Obzvlášť to platí v prípade žien a ľudí s nižším vzdelaním,“ skonštatoval Vladimír Holovka, regionálny riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.
Z prieskumu ďalej vyplynulo, že až takmer polovica (46 %) z opýtaných si dokáže mesačne ušetriť od 50 do 200 eur. Viac ako tretina ušetrí menej ako 50 eur. Vyše 12 % respondentov uviedlo, že ich úspory sú medzi 201 až 500 eurami mesačne a u zvyšku (5 %) dokonca presahujú 500 eur. Spoločnosť priblížila, že mladí s najväčšími mesačnými úsporami sú v Bratislavskom a Žilinskom kraji, medzi vysokoškolsky vzdelanými a vo väčších mestách.
Prieskum ukázal aj to, že väčšina (55 %) mladých sporí s dlhodobým horizontom, aby sa zabezpečili na dôchodok, zaistili si bývanie či získali finančnú slobodu. Pätina uprednostňuje strednodobý horizont, sporenie napríklad na auto či bicykel. O niečo viac (22 %) mladých hovorí, že pred sebou v šetrení vidí krátky čas, a teda sporenie napríklad na dovolenku či nový telefón.
Z odpovedí respondentov taktiež vyplynulo, že tretina by si v prípade straty príjmu dokázala finančne udržať životný štandard len jeden mesiac. Ďalších 35 % by vedelo bez príjmu zafinancovať z úspor trojmesačné výdavky. Spolu by teda dve tretiny mladých zvládli bez ťažkostí prežiť z úspor maximálne štvrť roka. „Finančná rezerva vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov je základom finančnej stability. Žiaľ, vidíme, že väčšina mladých ľudí takúto rezervu nemá,“ dodal Holovka.