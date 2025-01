Prieskum: Mnohí sa boja začať s investovaním najmä pre nedostatok peňazí

Foto: freepik.com/freepik

Hoci obyvatelia Slovenska čoraz viac uvažujú o investovaní, mnohí sa boja začať pre chýbajúce vedomosti alebo obmedzené finančné možnosti. Až 65,2 % tých, ktorí neinvestujú, totiž uvádzajú ako hlavný dôvod nedostatok peňazí. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti FinGO.sk, na ktorom sa zúčastnilo 1552 respondentov.

„Pravidelne sa stretávame s tým, že ľudia by radi investovali, no myslia si, že na to nemajú dostatok finančných prostriedkov. Väčšinou je to mylné presvedčenie. Investovanie si nevyžaduje veľký kapitál. Existujú platformy a nástroje, vďaka ktorým sa dá začať aj s malým obnosom,“ uviedol investičný analytik spoločnosti Matúš Čarný.

Z prieskumu vyplýva, že ďalším dôvodom je obava z rizika, ktorú má 17,4 % respondentov. Treťou najčastejšou prekážkou je nedostatok informácií o tom, ako vôbec začať (10,7 %). Medzi ďalšie spomenuté bariéry patrí aj obava z dostupnosti investovaných peňazí, ktorú má 9,6 % opýtaných, a chýbajúce informácie o tom, do čoho investovať, ktorú uviedlo deväť percent respondentov.

„Riziko je prirodzenou súčasťou investovania, avšak existujú spôsoby, ako ho minimalizovať. Napríklad konzervatívne fondy dokážu generovať výnosy bez výrazného rizika straty kapitálu. Menej rizikové investičné produkty, ako sú dlhopisy alebo peňažné fondy, ponúkajú stabilné a predvídateľné výnosy,“ vysvetlil Čarný s tým, že diverzifikácia portfólia a investovanie do rôznych sektorov pomáha znižovať potenciálne straty.

Mnohí ľudia si stále neuvedomujú, že inflácia postupne znižuje hodnotu peňazí

Obava z nevedomosti, ako začať, je podľa neho úplne normálna, ale práve preto je potrebné obrátiť na odborníkov. Existuje tiež množstvo bezplatných zdrojov. „Určite je lepšie venovať trochu času vzdelávaniu v tejto oblasti, než sa celý život báť a nechať si požierať peniaze infláciou. Mnohí ľudia si stále neuvedomujú, že ak neinvestujú a držia peniaze na bežnom účte, inflácia postupne znižuje ich hodnotu,“ podotkol Čarný.

Niektorí ľudia sa podľa prieskumu obávajú, že peniaze nebudú môcť použiť, keď ich budú potrebovať. Aj preto Čarný odporúča voliť flexibilné finančné produkty, ktoré umožňujú rýchly prístup k investovaným peniazom.