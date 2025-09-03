Priemerné mzdy v Česku rastú rýchlejšie: Prekonali očakávania aj infláciu v 2. štvrťroku 2025

Foto: oPeniazoch.sk, freepik.com/kues1
Foto: oPeniazoch.sk, freepik.com/kues1
autor logo


TASR

Rast priemernej hrubej aj reálnej mzdy v Českej republike sa v 2. štvrťroku 2025 zrýchlil, už šiesty kvartál po sebe. A viac, ako ekonómovia očakávali. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v stredu zverejnil na svojej internetovej stránke Český štatistický úrad (ČSÚ).

Konkrétne, priemerná hrubá mesačná nominálna mzda v 2. štvrťroku 2025 vzrástla medziročne o 7,8 % na 49.402 Kč (2017,64 eura).

Trendujúce články

A reálna mzda po zohľadnení vplyvu inflácie sa zvýšila o 5,3 %. Tempo jej rastu sa zrýchlilo z 3,9 % v predchádzajúcom 1. štvrťroku a prekonalo odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 4,4 %.

Medián miezd v sledovanom období vzrástol o 7,2 % na 41.115 Kč, uviedla Jitka Erhartová, vedúca oddelenia štatistiky práce ČSÚ.

Medián miezd u mužov dosiahol 44.465 Kč, u žien bol 37.935 Kč. Osemdesiat percent zamestnancov poberalo mzdu v rozmedzí 22.283 Kč a 80.856 Kč.

V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemerná mzda zvýšila o 2,2 %.

Najväčší nárast priemerných miezd bol zaznamenaný v odborných, vedeckých a technických činnostiach (12,7 %) a stavebníctve (11 %), zatiaľ čo najmenej stúpli mzdy v banskom a ťažobnom sektore (4,8 %) a v ostatných službách (5 %

V 1. polroku 2025 dosiahla priemerná mzda 48.147 Kč, v medziročnom porovnaní to predstavovalo nárast o 3246 Kč alebo 7,2 %. Spotrebiteľské ceny sa v rovnakom období zvýšili o 2,6 %, reálne tak mzda vzrástla o 4,5 %.

Viac o téme: Česká republika , Český štatistický úrad , ekonomika , inflácia , mzda , nominálna mzda , platy , reálna mzda , štatistika , zamestnanci

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy