Priemerná mzda v Poľsku prekročila 2 100 eur: Pozrite si, ako rýchlo rástli platy v roku 2025!

Priemerná mesačná mzda v poľskej národnej ekonomike dosiahla v apríli 2025 hodnotu 9148 zlotých (2142 eur), zatiaľ čo mediánová mzda bola na úrovni 7262 PLN (1701 eur). V medziročnom porovnaní vzrástla mediánová mzda o 11,7 % a priemerná mzda o 9,9 %. Údaje v stredu zverejnil poľský štatistický úrad (GUS), informuje varšavský spravodajca TASR.
Mediánová mzda sa líšila podľa sektora – v štátnych podnikoch dosiahla 8651 PLN, zatiaľ čo v súkromnom sektore predstavovala 6549 PLN. Rozdiely boli aj medzi pohlaviami: muži mali mediánovú mzdu 7451 PLN, ženy 7083 PLN. Najvyšší medián zaznamenali zamestnanci vo veku 35 až 44 rokov (7592 PLN), najnižší osoby do 24 rokov (5769 PLN).
Najvyššia priemerná mzda bola v skupine 45 až 54 rokov (9717 PLN) a najnižšia vo vekovej skupine do 24 rokov (6466 PLN).
Na výšku mzdy mala vplyv aj veľkosť podniku. Mediánová mzda v podnikoch do deväť zamestnancov bola najnižšia, zatiaľ čo v podnikoch s viac než 1000 pracovníkmi dosiahla 8803 PLN. Priemerná mzda v najmenších podnikoch bola 5793 PLN, kým vo veľkých podnikoch prekročila 11.000 PLN.
Podľa odvetví najvyššia mediánová mzda patrila ťažbe (12.613 PLN), zatiaľ čo najvyššia priemerná mzda bola v sektore finančníctva a poisťovníctva (15.428 PLN).