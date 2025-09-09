Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!

Po zrušení voľna počas Dňa Ústavy SR 1. septembra padne zrejme za obeť konsolidácii aj pracovné voľno počas ďalších sviatkov. Progresívne Slovensko upozorňuje, že vláda sa chystá siahnuť na voľno počas hneď niekoľkých dní. Podľa analytikov pritom priestor na škrtanie v tejto oblasti existuje, keďže v počte sviatkov patríme k lídrom v EÚ.
Ako upozornili na sociálnej sieti analytici zo združenia Dáta bez pátosu, aj po zrušení 1. septembra má Slovensko s Cyprom najviac voľných dní v EÚ, a to 15. Dánsko či Holandsko majú po 9, Francúzsko a Nemecko po 11, Česko 13 a Británia 9. „Asi je čo škrtať,“ dodávajú analytici.
Blíži sa pritom už aj čas, kedy by sme sa mali dozvedieť, na ktoré sviatky napokon vláda v rámci ozdravovania štátnej kasy siahne. Minister financií Ladislav Kamenický oznámil, že tretí konsolidačný balík predstaví v utorok popoludní.
Medzitým s konkrétnymi informáciami o rušení sviatkov prišlo opozičné Progresívne Slovensko. Jeho líder Michal Šimečka na sociálnej sieti informoval, že Robert Fico chce pravoslávnym Rusínom zrušiť Vianoce. „Máme dôveryhodné informácie, že jeho vláda je tak neschopná rozumne konsolidovať, že ide zrušiť hneď niekoľko sviatkov – dní pracovného pokoja. A veľmi necitlivo siahne na 6. január, sviatok Troch kráľov, kedy tisíce Rusínov na Slovensku slávia Štedrý deň. Fico s Kamenickým chcú tiež zrušiť pracovné voľno 8. mája a 17. novembra – teda v dňoch, kedy si pripomíname víťazstvo nad fašizmom, aj v boji za slobodu a demokraciu,“ upozornil Šimečka.
Mala by vláda v rámci konsolidácie zrušiť voľno aj počas ďalších štátnych sviatkov?
Progresívne Slovensko dodáva, že vláda nevie šetriť na sebe, nevie naštartovať ekonomiku, vie len čoraz viac záťaže preniesť na bežných ľudí na Slovensku. „Takýmto tempom im za chvíľu dôjdu sviatky a čo potom, začnú rušiť soboty a nedele? Nijak to nerieši hlboké štrukturálne problémy našej ekonomiky, ktoré spôsobilo Ficových 14 rokov vlády. A považujem to za hlbokú neúctu ku všetkým ľuďom na Slovensku, špeciálne k príslušníkom rusínskej menšiny. To, aké dni si Fico s Kamenickým vybrali, veľa hovorí aj o ich vzťahu k našej demokracii a slobode,“ dodáva Michal Šimečka.
Lídri koalície už pritom skôr informovali, že padla predbežná dohoda na rušení voľna počas 17. novembra. Či sa k tomuto dátumu pridajú aj nejaké ďalšie, sa dozvieme zrejme po zverejnení pripravených konsolidačných opatrení.