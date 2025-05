Prídeme o ďalšie voľné dni? Firmy navrhujú zrušiť dva štátne sviatky, odborári však bijú na poplach!

Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Súčasťou ďalšieho ozdravovania verejných financií na Slovensku by mohlo byť aj rušenie voľna počas štátnych sviatkov. Navrhujú to zamestnávatelia, podľa ktorých by vláda mala v rámci konsolidácie zrušiť dva štátne sviatky. Proti tomuto návrhu sa však ostro postavili odborári, podľa ktorých je akákoľvek požiadavka na to, aby Slováci pracovali ešte viac kontraproduktívna a v konečnom dôsledku by takéto opatrenia poškodzovali aj samotných zamestnávateľov.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) pripravila vlastný návrh konsolidačných opatrení, ktorý pred časom adresovala predsedovi vlády a na stredajšom osobnom stretnutí ho zároveň detailne predstavila zástupcom Ministerstva financií SR. RÚZ navrhuje realizovať konsolidačné opatrenia v štyroch rozsiahlych oblastiach, pričom celková suma, ktorú by štát ušetril zavedením opatrení, je vo výške 6,5 miliardy eur. Ide pritom o kombináciu opatrení v oblastiach zefektívnenia prevádzky verejnej správy, adresnosti pomoci štátu, práce a zamestnávania a plnej implementácii opatrení revízií výdavkov jednotlivých rezortov vlády.

Súčasťou týchto navrhovaných opatrení je aj návrh na zrušenie dvoch štátnych sviatkov. Tento krok by mal podľa odhadov zamestnávateľov priniesť do štátnej kasy ročne zhruba 300 miliónov eur. „Počet sviatkov, počas ktorých sa nepracuje je v SR jeden z najvyšších v OECD. Zrušením dvoch z nich by sme sa posunuli viac k stredu a benefitovali by sme z hľadiska produktivity, konkurencieschopnosti a dodatočných daňových príjmov,“ argumentuje RÚZ.

Proti takémuto kroku sa však ostro postavili zástupcovia zamestnancov, čiže odbory. Konfederácia odborových zväzov SR upozorňuje, že z pohľadu tabuliek môže síce zrušenie sviatku znamenať „viac odpracovaných hodín“, čo sa interpretuje ako vyššia produktivita, realita je však iná. „Slováci už dnes patria medzi najviac pracujúcich v EÚ – podľa najnovších údajov pracujú v priemere viac hodín týždenne ako ich kolegovia v západnej Európe,“ uvádza KOZ.

Ste za rušenie voľna počas štátnych sviatkov v rámci konsolidácie verejných financií? Áno Nie Odoslať odpoveď

Viaceré výskumy navyše podľa odborárov ukazujú, že nadmerné pracovné zaťaženie vedie k znižovaniu efektivity, zvýšenej chorobnosti a nižšej spokojnosti zamestnancov. Skutočné zvyšovanie produktivity si tak podľa nich vyžaduje investície do inovácií, vzdelávania a zlepšenia pracovných podmienok – nie represívne zásahy do času na oddych a regeneráciu.

„Podľa výskumov, slovenskí zamestnanci nielen, že nadpriemerne dlho pracujú, ale slovenské pracovné prostredie je suverénne najhoršie v EÚ. Preto je akákoľvek požiadavka na to, aby pracovali ešte viac kontraproduktívna a v konečnom dôsledku by takéto opatrenia poškodzovali aj samotných zamestnávateľov,“ konštatujú odborári na webe ePráca.

Vláda už na jeden voľný deň siahla

Vláda Roberta Fica už krátko po svojom nástupe do úradu na jeden z voľných pracovných dní siahla. V rámci konsolidácie už zrušila deň pracovného pokoja na štátny sviatok Dňa Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra. Na to, či sa dočkáme ďalšieho podobného kroku v ďalšom kole konsolidácie verejných financií, si budeme musieť ešte počkať.

Minister financií Ladislav Kamenický už viackrát vyhlásil, že sa nebude priebežne vyjadrovať k pripravovaným konsolidačným opatreniam. Predstaviť ich chce až vtedy, keď bude celý balík pripravený a odsúhlasený v rámci koalície.

A čo si o podobných návrhoch myslia samotní Slováci? Hoci väčšina s návrhmi na rušenie dní pracovného pokoja nesúhlasí, stále je tu veľká skupina, ktorá je za. Rušenie ďalších dní pracovného pokoja by bez väčších problémov podporil podľa záverov nášho nedávneho prieskumu každý piaty Slovák. Viac si o názoroch Slovákov na rušenie voľných dní môžete prečítať v predchádzajúcom článku.