Prichádza veľký prepad, vyberajte peniaze: Ako bojovať proti prorokom strachu?

Foto: SITA/AP

Mať správne nastavený plán, neustále investovať a nesnažiť sa časovať trh. To sú kľúčové odporúčania firmy, ktorá celému svetu zabezpečuje dôchodky.

Za posledných tridsať rokov zažil svet množstvo finančných kríz a recesií. Dot-com bublina, Veľká finančná kríza či koronavírus predstavujú iba časť z toho, čím investori za relatívne krátky čas prešli. Druhá najväčšia investičná firma na svete Vanguard upozorňuje, že najdôležitejšie pre skutočné budovanie majetku je mať plán, nepočúvať šumy a sústrediť sa na dlhodobé zhodnocovanie prostriedkov.

„Okamžite vyberte všetky svoje peniaze z burzy!“ „Warren Buffett je najpesimistickejší, aký kedy bol počas svojej investičnej kariéry!“ „To čo nás čaká, bude oveľa horšie ako Veľká finančná kríza, hovorí expert.“ Takéto a podobné titulky nájdete vo finančných správach každý deň. Keby ste sa podľa nich skutočne riadili, predali všetky svoje akcie a utiekli do hotovosti, nikdy by ste nezarobili. Potvrdzuje to aj najnovšia správa od Vanguardu.

Časovanie trhu je fakticky nemožné. Najprv musíte správne načasovať svoj odchod, počkať na pokles a následne musíte správne načasovať aj svoj opätovný vstup na akciový trh. To, že vôbec nejaký medvedí trh (teda pokles o 20 a viac percent) či recesia boli, sa pritom často dozvedáme až spätne, uvádzajú autori.

Darí sa vám pri investovaní dodržiavať stanovený investičný horizont? Áno Nie Odoslať odpoveď

Čo teda odporúčajú? V skratke – zostať na vopred vytýčenej ceste. V júni 1996 sa začalo na trhoch vo veľkom hovoriť o bubline. Tá v roku 2000 skutočne spľasla. Napriek tomu odvtedy trhy zarobili neuveriteľných 1218 percent, alebo 9,7 percenta ročne. Pokiaľ by ste neinvestovali vôbec, alebo emotívne presúvali peniaze von a dnu z rizikových aktív, o tieto zisky by ste sa pripravili.

Investičná superschopnosť

Najdôležitejšie je podľa Vanguardu mať správne nastavený investičný plán a následne sa ho držať počas dobrých aj zlých časov. „Na trhoch je vždy neistota a strach je mocná sila, ktorú je ťažké prekonať,“ uvádza autor štúdie Francis Kinniry z Vanguardu.

„Výzvou je najčastejšie zotrvať pri finančnom pláne počas extrémnych býčích a medvedích trhov. Držať sa finančného plánu znie jednoducho, najmä keď sa trhom darí, no počas výpredajov na trhu je to mimoriadne náročné, a to aj pre tých najskúsenejších investorov a poradcov,“ dodáva.

Pozor na paniku

Najväčšie jednodňové prepady na trhoch prichádzajú práve počas období vysokej volatility, teda počas paniky na burze. To isté však platí aj o najväčších ziskoch. Práve počas výpredajov zaznamenávajú trhy aj najvyššie jednodňové zisky. Pokiaľ by ste vynechali iba 25 najlepších dní, vaše portfólio by bolo o 60 percent nižšie, ako keby ste zostali celý čas zainvestovaní bez odchýlky od pôvodného plánu. To je viac ako polovica celkovej hodnoty!

Analytici odhalili aj čo považujú za „investičnú super schopnosť“, dôležitú nielen pre investorov, ale aj pre finančných poradcov. Tou je schopnosť odfiltrovať zbytočné šumy. Ignorujte všetky titulky o extrémnom pesimizme, alebo naopak o poslednej šanci nastúpiť na rozbehnutý vlak bitcoinu či umelej inteligencie. Pokiaľ máte široko diverzifikované portfólio s prevahou akcií a nízkymi poplatkami, ideálne cez pasívne ETF fondy, ste na dobrej ceste. Každý mesiac automaticky posielajte časť výplaty na burzu, bez ohľadu na to či sa akciám darí alebo nedarí. A najmä – držte sa plánu. O niekoľko rokov či dekád budete pozitívne prekvapený silou ekonomickej aktivity a zloženého úročenia.