Od októbra prichádza do bánk novinka, ktorá má zvýšiť bezpečnosť posielania peňazí. Každá platba bude po novom spojená s možnosťou overiť, či číslo účtu, ktoré zadávate, naozaj patrí uvedenému príjemcovi. Táto služba má zabrániť častým omylom či podvodom pri prevodoch, pričom bude fungovať okamžite a bez poplatku.

Nová povinnosť bude od októbra platiť pre všetky banky v eurozóne. Budú povinné sprístupniť svojim klientom službu overenia príjemcu. Odosielatelia platieb si tak budú môcť potvrdiť, či číslo účtu (IBAN), ktoré zadávajú, patrí správnej osobe alebo firme.

„Overenie príjemcu predstavuje bezplatnú službu, ktorá kontroluje zadané číslo účtu príjemcu (IBAN) a zadaný názov príjemcu voči údajom v banke príjemcu. Služba je dostupná pre štandardné aj okamžité SEPA platby. Klienti ju môžu využiť pre jednotlivé platby, ako aj dávkové platby,“ informuje Tatra banka.

V praxi by mala novinka fungovať tak, že ešte pred autorizáciou platby si budete môcť jednoducho overiť, či meno alebo názov príjemcu zodpovedá zadanému číslu účtu (IBAN). „Overenie prebieha okamžite v systéme banky príjemcu, takže spracovanie platby sa nepredĺži. Nová služba je bezplatne dostupná pre všetkých klientov – fyzické osoby, živnostníkov aj právnické osoby – pri realizácii SEPA štandardných aj SEPA okamžitých platieb,“ dodáva Tatra banka.

Pomôže táto novinka vyhnúť sa omylom pri posielaní peňazí medzi bankami?

Informáciu o výsledku overenia pritom získate do niekoľkých sekúnd ešte pred potvrdením prevodu. V prípade nedostatočnej zhody alebo nemožnosti overenia mena príjemcu, obdržíte informáciu o možnom riziku prevodu peňazí na účet, ktorý nevlastní vami uvedený príjemca. Ako informuje Poštová banka, aj v tomto prípade sa môžete rozhodnúť v platbe pokračovať. „Odporúčame vám však opätovne si pred potvrdením platby platobné údaje overiť s príjemcom,“ dodáva banka.

Tatra banka upozorňuje, že na výsledok overenia nemá vplyv:

  • poradie mena a priezviska
  • (ne)použitie titulov
  • (ne)použitie diakritiky
  • použitie len jedného priezviska pri zložených priezviskách
  • známe obmeny krstných mien, napríklad Zuzana – Zuzka.

