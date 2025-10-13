Prichádza veľká reforma sociálnych služieb: MPSVR predstavilo nové príspevky aj financovanie od roku 2026

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predkladá reformu financovania sociálnych služieb do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). V rámci nej by sa mal zaviesť nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a zároveň novelizovať ďalších 13 zákonov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Európska komisia vyslala predbežný signál a oznámila nám aj v písomnom stanovisku, že predbežne súhlasí s takýmto návrhom tejto reformy a zároveň súhlasí aj s jej fázovaním, pretože vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu, vzhľadom na veľmi ťažkú konsolidáciu, ale aj na to, že potrebujeme pripraviť na túto reformu štátne informačné systémy, sme sa rozhodli reformu fázovať v časových obdobiach,“ uviedol Tomáš.
Reforma by mala byť podľa neho účinná od 1. januára budúceho roka, pričom platnosť prvej fázy sa predpokladá od 1. júla 2026 a zvyšok od 1. januára 2027. Jednou zo zmien je zavedenie príspevku na pomoc pri odkázanosti, pričom po novom ho bude dostávať samotná osoba odkázaná pomoc, ktorá rozhodne o tom, či ho použije na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými alebo na domácu opatrovateľskú službu inými pracovníkmi.
Výška tohto príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti, ktorých je celkovo päť. Pre piaty najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur a v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň by mal obsahovať sumu 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Tomáš zdôraznil, že pri piatom a štvrtom stupni odkázanosti bude možné použiť príspevok aj na neformálnu starostlivosť, teda na opatrovanie v domácom prostredí príbuznými. Pri prvých troch stupňoch bude možné celý príspevok vyžiť len na formálnu starostlivosť pre ľudí, ktorá je podporovaná štátom či formálnymi inštitúciami.
Ďalej spresnil, že popri neformálnej činnosti budú môcť odkázaní ľudia na pomoc využiť aj 80 hodín mesačne na formálnu starostlivosť. Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, pričom v súčasnosti to bolo obmedzené len na jednu osobu. Reforma zavádza tiež zmenu vo financovaní pobytových zariadení, konkrétne tých neverejných, ktoré po novom budú spolufinancovať vyššie územné celky (VÚC). Financovanie verejných aj neverejných pobytových zariadení pôjde cez stanovené paušály, kategorizované podľa druhu zariadenia a poskytovanej sociálnej služby.
Novinkou by malo byť zavedenie novej pozície, a to pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorého plat bude na úrovni sanitára v nemocnici a všetky jeho ošetrovateľské úkony budú preplácať zdravotné poisťovne. Rezort vníma tiež už dlhodobo problémy v oblasti sociálnych služieb. Aktuálne preto diskutuje s ministerstvom financií o tom, že ak sa na budúci rok nebudú v tejto sfére valorizovať platy, tak by sa mohol predĺžiť takzvaný stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách. Ten zaviedla ešte predchádzajúca vláda a končí vo februári 2026. Preto šéf rezortu práce navrhuje jeho predlženie o jeden rok, keďže niektoré zmeny reformy začnú platiť až od roku 2027.
„Keď zoberieme nové zdroje od štátu, od vyšších územných celkov a zdravotných poisťovní, tak v roku 2027 nalejeme oproti súčasnému stavu do sociálnych služieb viac ako 300 miliónov eur navyše,“ uzavrel Tomáš.