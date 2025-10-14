Dlhšie avizovaná zmena zákona, ktorá by v praxi mala odstrániť diskrimináciu matiek na dôchodku, sa dostáva na rokovanie parlamentu. Podľa ministra práce Erika Tomáša by sa mali matky, ktoré vychovávali deti, dočkať po schválení zmien vyšších dôchodkov aj o niekoľko stoviek eur ročne. Penzie by sa im mali prepočítať aj spätne.
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá by mala priniesť odstránenie diskriminácie matiek na dôchodku, je už v programe aktuálne začínajúcej schôdze parlamentu, a to v prvom čítaní. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša ide o veľmi dôležitý zákon. Novela podľa jeho slov predstavuje v podstate ďalšiu reformu dôchodkového systému.
Po definitívnom prijatí novely, ktorá má účinnosť stanovenú od začiatku budúceho roka, už žiadna matka podľa ministra práce nebude diskriminovaná a nebude mať pre výchovu dieťaťa nižší dôchodok. Ako dodal Erik Tomáš na utorkovej tlačovej besede strany Hlas-SD, spravodlivosť do systému by sa mala dostať po 20 rokoch.
Dôchodky sa pritom podľa nastavených pravidiel prepočítajú aj súčasným seniorkám a diskriminácie sa už nebudú musieť obávať ani nové dôchodkyne.
A čo by nové pravidlá mali v praxi znamenať pre dôchodky aktuálnych senioriek? Podľa ministra práce by sa ich penzie po spätnom prepočítaní mohli zvýšiť aj o niekoľko stoviek eur. Napríklad, pri práci za priemernú mzdu počas života a vychovaní dvoch detí, by sa mohli ich dôchodky zvýšiť o 300 eur ročne. V prípade, ak pracovali napríklad za 1,5-násobok priemernej mzdy a vychovali až tri deti, ich penzie by sa mohli zvýšiť až o 600 eur ročne, čo v priemere znamená mesačné zvýšenie dôchodku o 50 eur.
Návrh zákona podľa rezortu práce modifikuje spôsob, akým sa obdobie starostlivosti o dieťa zohľadňuje pri výpočte starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku. Zavádza sa nový, alternatívny postup na určenie sumy dôchodku, ktorý umožní vylúčiť toto obdobie z rozhodujúceho obdobia pre výpočet priemerného osobného mzdového bodu, čím sa zabráni jeho znižovaniu.
Novela má zároveň umožniť súbeh dôchodkového poistenia z titulu starostlivosti o dieťa s dôchodkovým poistením z výkonu zárobkovej činnosti s garanciou výhodnejšieho vymeriavacieho základu. „Prostredníctvom navrhnutých opatrení bude zabezpečené, že žiadny poistenec nebude mať nižšiu sumu dôchodku v porovnaní so súčasným stavom. Pre hospodárenie domácností má opatrenie charakter zvýšenia príjmov, keďže jeho výsledkom bude vo väčšine prípadov vyššia mesačná suma priznaného alebo prepočítaného dôchodku,“ avizuje v novele rezort práce.
Sociálna poisťovňa bude prepočítavať starobné, predčasné a invalidné dôchodky, pričom približne pôjde o jeden milión dôchodkov. Na prepočítanie týchto dôchodkov má poisťovňa päť rokov, pričom pozitívne by sa táto zmena mala dotknúť viac ako 400-tisíc seniorov.