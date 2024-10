Príbeh ako z Rómea a Júlie: Mladomanželov prepustili z práce! Porušili toto pravidlo

Ilustračné. Foto: pexels.com/Vera Arsic

Novomanželia, ktorých talianske médiá prekrstili na Rómea a Júliu, prišli o prácu po tom, čo porušili zákaz sobášov medzi zamestnancami vatikánskej banky. Manželia sú od augusta, nové nariadenie začalo platiť až v septembri. Verili teda, že sa im podarí zákaz obísť. S prosbou o pomoc sa obrátili aj na pápeža, ale márne. Na začiatku tohto mesiaca im vypršala lehota, keď mal jeden z nich opustiť svoje miesto, a banka ich prepustila obaja, informovali zahraničné médiá.

Vatikánska banka, ktorej oficiálny názov je Inštitút náboženských záležitostí (IOR), sa snaží očistiť svoju povesť po rade škandálov. Vysvetlila tak v júni aj zavedenie nového predpisu, ktorý zakazuje sobáše medzi zamestnancami.

Hojne preberané opatrenie IOR zakazuje aj sobáše medzi zamestnancami banky a pracovníkmi iných vatikánskych inštitúcií, pokiaľ by jeden z nich do 30 dní od svadby dal výpoveď. Podľa IOR má nariadenie predísť konfliktu záujmov medzi manželmi a preferovaniu príbuzenských väzieb pri riadení banky. IOR sa pritom k tejto politike rozhodol až po tom, ako jeden z manželov z posledného zozdaného páru zamestnaného u vatikánskej banky odišiel do dôchodku.

Taliansky denník Il Messagero uviedol, že novomanželia, ktorí spoločne vychovávajú deti z predchádzajúcich vzťahov a majú hypotéku, dostali 30-dňovú lehotu na to, aby jeden z nich z práce odišiel. Ani jeden z nich tak neurobil. K nelibosti IOR celú vec medializovali a odvolali sa aj k pápežovi Františkovi so žiadosťou o pomoc. Pápež ale nariadenie IOR podporil. Podľa britského denníka The Guardian sa pár pokúsi využiť ešte poslednú šancu a obráti sa záležitosťou na vatikánsky súd.

Združenie vatikánskych laických zamestnancov (ADLV), ktoré zastupuje záujmy necirkevných pracovníkov, sa už skôr vyslovilo v prospech páru, keď uviedlo, že byrokracia by nemala znemožňovať založenie novej rodiny. Denník Il Messaggero informoval na sociálnej sieti X, že zamestnanci plánujú štrajk na podporu prepusteného páru.

IOR sa zatiaľ k situácii nevyjadril.