Pri zostavovaní rozpočtu mesta Myjava na rok 2025 vznikol schodok takmer 500-tisíc eur

Foto: pexels.com/Wolfgang Weiser

Pri predbežnom zostavovaní rozpočtu mesta Myjava na rok 2025 vznikol schodok takmer 500 000 eur. Samospráva sa bude zaoberať spôsobmi, ako zostaviť vyrovnaný rozpočet. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin. Podľa neho bude pre mesto problematické napríklad vyrovnanie sa zo zvýšenou sadzbou DPH, ktorá má stúpnuť na 23 percent, či zmena financovania materských škôl. „Mestá a obce čakajú na to, akým spôsobom bude zo strany štátu vyriešené presunutie finančných prostriedkov z výnosu dane fyzických a právnických osôb do transferu zo štátneho rozpočtu a o aký objem financií vôbec pôjde,“ priblížil Hrin.

Spomenul tiež možné zmeny v legislatíve nakladania s odpadmi. „Myjavská samospráva preto, aby bola schopná minimálne naďalej zabezpečovať všetky základné služby občanom potrebné na chod mesta v štandarde, aký poznáme doteraz, je nútená uvažovať napríklad nad zvýšením daní za nehnuteľnosti, zvýšením poplatkov za komunálny odpad,“ vysvetlil Hrin. Záťaž by mohlo spôsobiť aj vyplatenie jednorazových odmien pre zamestnancov vo verejnej službe vo výške 800 eur, čo by v prípade Myjavy predstavovalo sumu približne 182 000 eur. Radnica sa neplánuje púšťať do žiadnych vlastných investičných akcií. „Vo východiskách rozpočtu ráta len s investičnými akciami zo zdrojov EÚ a grantov, kde sa vyžaduje istá miera spolufinancovania, ale neplánuje sa púšťať do žiadnych väčších vlastných investičných aktivít,“ dodal. V prípade vlastných investičných akcií by totiž museli byť realizované z úverových zdrojov.