Pri spoločnom podnikaní je vhodné mať vopred ošetrené nečakané udalosti

Biznis stretnutie Zdroj: pixabay.com/Malachi Witt

Vzťahy medzi obchodnými partnermi pri spoločnom podnikaní sú na Slovensku v mnohých prípadoch založené na dôvere a nie na právnych základoch, čo môže v prípade nečakaných udalostí predstavovať problémy pre chod firmy. Na našom území taktiež nie je dostatočne právne upravená ochrana majetku, čo môže vzniknuté problémy ďalej prehlbovať. Poukázala na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax.

„Hovoríme o očakávaných a neočakávaných životných situáciách. Medzi tie prvé patrí očakávaný vek odchodu do dôchodku, keď deti napríklad nechcú prebrať kormidlo od firmy a na stole je teda predaj spoločnosti niekomu ďalšiemu. Z tých neočakávaných sú to najmä úmrtie jedného zo spoločníkov alebo rozvody, keď do hry vstupuje jeden z manželov. Sem taktiež patria nečakané reakcie jedného zo spoločníkov na nejaký návrh, ktorý príde zvonka. Štandardná situácia je, keď dvaja z troch spoločníkov sú niečomu naklonení a ten tretí menej,“ priblížil partner kancelárie Tomáš Demo.

Riešenie je podľa neho v mnohých prípadoch jednoduché a spočíva v lepšie spracovanej spoločenskej zmluve alebo dohode medzi spoločníkmi. Tieto právne dokumenty by mali upravovať najmä to, ako sa vypočíta hodnota obchodného podielu pri jeho predaji medzi spoločníkmi alebo právo dvoch spoločníkov prinútiť tretieho predať firmu investorovi pri vopred definovaných parametroch. Kľúčové je vopred si ujasniť, aká je váha rozhodovania jednotlivých partnerov, upozornil odborník.

Problém na území SR by mala predstavovať aj zastaraná alebo chýbajúca legislatíva v oblasti inštitucionalizácie ochrany majetku. V susednej Českej republike podľa Dema fungujú inštitúty nadačných a zvereneckých fondov, ktoré dokážu vlastníctvo majetku zakladateľov oddeliť do zvláštnych štruktúr a tak ho chrániť v mnohých krízových situáciách, čo na Slovensku chýba. Minulý rok nebola parlamentom schválená novela zákona o nadáciách, ktorá mala podobné inštitúty zaviesť aj do nášho právneho poriadku, dodal.

„Aj keď na Slovensku zatiaľ nemáme takéto inštitúty, existujú aj u nás realizovateľné štruktúry a právne nástroje, ktorými vieme majetok v neočakávaných situáciách chrániť,“ uzavrel advokát s tým, že tieto provizórne riešenia vedia do istej miery nahradiť iné nástroje a ochrániť majetok firmy pred konkrétnou životnou situáciou niektorého zo spoločníkov.