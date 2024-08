Pri investovaní do firemných dlhopisov si treba overiť viacero skutočností

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Pavel Danilyuk

Záujem o investovanie do firemných dlhopisov v posledných rokoch narastá. Investori by si však predtým mali preveriť históriu a aktivity spoločnosti, ako aj to, či je daný majetok dostatočne likvidný a v zodpovedajúcej hodnote. Uviedol to generálny riaditeľ medzinárodnej obchodnej skupiny BizPartner Group Martin Fodor.

„Vo väčšine prípadov ide o investície do spoločností a ich obchodných aktivít, realitného developmentu či iných projektov. Každý investor by si mal preto preveriť históriu a aktivity spoločnosti,“ uviedol Fodor. Investor by si mal položiť otázky, aký má daná spoločnosť potenciál, aký rizikový je sektor, v ktorom podniká, čo sa stane, ak sa spoločnosť dostane do problémov, a akým spôsobom bude daná investícia zabezpečená.

Dodal, že spôsob zabezpečenia dlhopisov, a či vôbec zabezpečené, sú závisí od vydávajúcej spoločnosti. Najčastejšie ručia za vklady investorov svojím všeobecným majetkom, do ktorého môžu patriť nehnuteľnosti, vozidlá, skladové zásoby a pod. Fodor však upozornil, že v niektorých prípadoch môže byť tento majetok ťažko uchopiteľný a jeho hodnota je v čase premenlivá. „Investor by si mal tieto informácie preto dôkladne preveriť a zistiť, či je daný majetok dostatočne likvidný a v zodpovedajúcej hodnote,“ odporučil.

Foto: pexels.com/picjumbo.com

Zaujímavým spôsobom, akým môže spoločnosť vydávajúca dlhopisy zabezpečiť vklady svojich investorov, je podľa Fodora ručenie konkrétnym majetkom. „Ich hodnota po celý čas trvania emisie prevyšuje hodnotu vydaných dlhopisov. Nehnuteľnosti sú pritom založené výlučne iba v prospech emisie a držiteľom dlhopisov slúžia ako skutočná hmotná garancia ich vkladov,“ uzavrel Fodor.