Pri debatách o konkurencieschopnosti pre Slovensko sú podľa ministra Kamenického dôležité ceny energií

Minister financií SR Ladislav Kamenický počas brífingu Ministerstva financií SR na tému: Dlhopisy pre ľudí - oznámenie o stanovení úrokových výnosov. Foto: SITA

Hlavná politická diskusia ministrov financií EÚ (Ecofin) v utorok v Bruseli bola o konkurencieschopnosti a znižovaní regulačnej záťaže. Slovensko tieto snahy podporuje a zdôrazňuje význam cien energií, minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po skončení zasadnutia.

Kamenický dodal, že Rada ministrov dosiahla politickú dohodu o smernici o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zaoberala sa aj súčasnými hospodárskymi a finančnými dosahmi ruskej agresie proti Ukrajine. Podľa jeho slov Slovensko podporuje všetky aktivity, ktoré sa týkajú zjednodušovania daňových procesov, debyrokratizácie a podobne. Priznal tiež, že bol trochu „udivený“, že veľa jeho kolegov na zasadnutí hovorilo viac o obrane ako o samotnej konkurencieschopnosti.

„My sa snažíme o to, aby boli nízke ceny energií, a potrebujeme, aby sa uvoľnil tranzit plynu cez Ukrajinu, nakoľko Európa má menšie množstvo plynu. Tým nám stúpajú ceny a potrebujme, aby energie boli čo najnižšie a aby sme mali konkurencieschopný priemysel,“ vysvetlil Kamenický.Minister pripomenul, že vláda sa túto situáciu snaží zmierňovať tým, že dotuje ceny energií, aby dosah na domácnosti nebol taký veľký, a vysvetlil, že čím tie ceny energií budú nižšie, tým menej potrebná bude pomoc zo strany štátu.„Povedal som aj ostatným kolegom, že nemôže nás nová téma výdavkov na zbrojenie priviesť k tomu, že sa nebudeme zaoberať konkurencieschopnosťou. To je hlavný problém Európy, ktorý vidíme, a my ako najväčší producent automobilov sa musíme starať o to, aby náš priemysel bol konkurencieschopný,“ odkázal Kamenický.